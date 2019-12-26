Зеленский наградил спортсменов за третье место на Дефлимпийских играх 2019: фото
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились со спортсменами дефлимпийской сборной Украины.
Национальная команда заняла третье место на XIX зимних Дефлимпийских играх 2019 году в Италии.
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"Самое главное в этой победе – то, что вы показали всем нам, всем украинцам, всему миру, что вы сильные, несокрушимые духом. Благодаря вам в Украине появляется ощущение победы", – сказал глава государства, обращаясь к спортсменам.
Владимир Зеленский поздравил медалистов с успехом и вручил им государственные награды.
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