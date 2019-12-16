Зеленский поддержал Зозулю: Ты настоящий патриот

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал игрока "Альбасете" Романа Зозулю. Украинский футболист пострадал от оскорбительных выкриков испанских болельщиков, которые называют Романа нацистом.

Владимир Зеленский в фейсбуке опубликовал сообщение, написав, что Зозулю поддерживает вся Украина.

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Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!,

– написал Зеленский.

Также Зозулю поддержал его бывший клуб "Динамо". "Твой бойцовский характер и воля к правде и чести, патриотизм всегда были и остаются главными добродетелями. Тебя никто и никогда не сломает, правда на твоей стороне. Роман, мы с тобой!", – говорится в сообщении киевского клуба.

Что известно о скандале?

17 декабря во время матча Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" фанаты команды-хозяйки выкрикивали оскорбительные выкрики в адрес Зозули, называя его нацистом.



Главный арбитр игры дважды останавливал матч, а на второй тайм футболисты "Альбасете" отказались выходить. Поединок не был доигран.

Почему фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли Зозулю?

1 февраля 2017 года было объявлено, что Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводили его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.

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Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Переход игрока в "Райо" было сорван.

Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА в виде исключения позволило ему перейти в любой другой клуб, который играет по системе "весна-осень". Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор.