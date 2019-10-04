Зеленский предложил Лукашенко совместно провести Олимпийские игры

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Владимир Зеленский и Александр Лукашенко
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко / president.gov.ua

В Житомире в рамках Форума регионов прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Зеленский предложил Лукашенко совместную организацию Олимпиады Украиной и Беларусью. Об этом сообщил глава соседнего государства во время визита в Украину.

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Считаю, наши страны могли бы совместно побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении украинского президента, который предлагает совместно подумать, не замахнуться ли нам на Олимпиаду. Для двух стран это под силу,
– цитирует слова Лукашенко БЕЛТА.

К слову, ранее Лукашенко уже заявлял, что Беларусь может провести летнюю Олимпиаду совместно с Россией или Украиной.

Что такое Форум регионов Беларуси и Украины?Это уже второй такой форум, который продлится 3-4 октября 2019 года году в Житомире. Первый Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в прошлом году в Гомеле с участием президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Кроме них, участие в форуме приняли более тысячи представителей бизнеса и органов власти обеих стран. Предприниматели имели возможность представить коллегам на форуме свою продукцию.

На нынешнем форуме президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко встретились впервые.

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Зеленский провел встречу с Лукашенко: главное
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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Новости Беларуси Александр Лукашенко Владимир Зеленский
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