Зеленский предложил Лукашенко совместно провести Олимпийские игры

В Житомире в рамках Форума регионов прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Зеленский предложил Лукашенко совместную организацию Олимпиады Украиной и Беларусью. Об этом сообщил глава соседнего государства во время визита в Украину.

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Считаю, наши страны могли бы совместно побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении украинского президента, который предлагает совместно подумать, не замахнуться ли нам на Олимпиаду. Для двух стран это под силу,

– цитирует слова Лукашенко БЕЛТА.

К слову, ранее Лукашенко уже заявлял, что Беларусь может провести летнюю Олимпиаду совместно с Россией или Украиной.

Что такое Форум регионов Беларуси и Украины?Это уже второй такой форум, который продлится 3-4 октября 2019 года году в Житомире. Первый Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в прошлом году в Гомеле с участием президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Кроме них, участие в форуме приняли более тысячи представителей бизнеса и органов власти обеих стран. Предприниматели имели возможность представить коллегам на форуме свою продукцию.



На нынешнем форуме президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко встретились впервые.