"Зенит" презентовал ролик об успехах Ракицкого в новой команде: видео

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Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий / ФК "Зенит"

Петербургский "Зенит" представил ролик с нарезкой действий Ярослава Ракицкого в матчах Лиги Европы против "Фенербахче".

Соответствующее видео появилось в Twitter-аккаунте российского клуба.

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В нем показаны отборы, выигранные единоборства, передачи и выносы из штрафной в исполнении украинца в матчах 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:1 и 3:1).

Спорт 24 писал, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко принял решение о судьбе центрального защитника Ярослава Ракицкого в национальной команде.

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"?Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.

Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отмечался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.

После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.

Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат очень слабый и не очень интересный".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Ярослав Ракицький
Источник: 24 Канал
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