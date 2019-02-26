"Зенит" презентовал ролик об успехах Ракицкого в новой команде: видео

Петербургский "Зенит" представил ролик с нарезкой действий Ярослава Ракицкого в матчах Лиги Европы против "Фенербахче".

Соответствующее видео появилось в Twitter-аккаунте российского клуба.

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В нем показаны отборы, выигранные единоборства, передачи и выносы из штрафной в исполнении украинца в матчах 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:1 и 3:1).

«Зенит-ТВ» показывает дебют Ярослава Ракицкого в составе сине-бело-голубых — лучшие отборы и передачи защитника в матчах против «Фенербахче» pic.twitter.com/tTMvYHdTlf — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 25 февраля 2019 г.

Спорт 24 писал, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко принял решение о судьбе центрального защитника Ярослава Ракицкого в национальной команде.

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"?Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.



Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отмечался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.



После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.



Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат очень слабый и не очень интересный".

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