Жан Беленюк и Павел Зибров спели песню-поздравление на 8 марта: видео

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Жан Беленюк и Павел Зибров
Жан Беленюк и Павел Зибров / facebook.com/zhanbeleniuk

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк весело поздравил украинок с Международным женским днем.

Жан вместе с известным украинским певцом Павлом Зибровым спели песню.

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"Поздравляю прекрасную половину человечества с 8 марта! Желаю всегда оставаться красивыми, желанными и немного странными", – подписал Беленюк видео в Instagram.

Также сегодня с праздником 8 марта поздравил женщин абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

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Теги: Спорт Жан Беленюк
Источник: 24 Канал
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