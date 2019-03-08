Жан Беленюк и Павел Зибров спели песню-поздравление на 8 марта: видео
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк весело поздравил украинок с Международным женским днем.
Жан вместе с известным украинским певцом Павлом Зибровым спели песню.
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"Поздравляю прекрасную половину человечества с 8 марта! Желаю всегда оставаться красивыми, желанными и немного странными", – подписал Беленюк видео в Instagram.
Также сегодня с праздником 8 марта поздравил женщин абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.
Источник: 24 Канал
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