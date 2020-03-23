Жан Беленюк получил титул "Человек года" в номинации "Спорт"
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал титул "Человек года".
Жан Беленюк стал победителем в номинации "Спортсмен года". Фотографию с дипломом спортсмен выложил у себя на странице в Instagram.
К слову История Жана Беленюка: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
Стоит отметить, что официальная часть вручения дипломов состоялась без зрителей. Все из-за карантина в Украине.
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