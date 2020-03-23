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Жан Беленюк получил титул "Человек года" в номинации "Спорт"

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Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал титул "Человек года".

Жан Беленюк стал победителем в номинации "Спортсмен года". Фотографию с дипломом спортсмен выложил у себя на странице в Instagram.

К слову История Жана Беленюка: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом

Стоит отметить, что официальная часть вручения дипломов состоялась без зрителей. Все из-за карантина в Украине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні були оприлюднені переможці загальнонаціональної програми «Людина року», в якій я мав честь отримати перемогу в номінації "Спортсмен року-2019" Дякую усім за підтримку На жаль, офіційна частина заходу була скасована через карантин, але у цей важкий для всіх нас час ми маємо бути обережними та відповідальними! Дуже сподіваюсь, що в найкоротші строки ситуація налагодиться, а поки — бережіть себе

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Жан Беленюк Спорт
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