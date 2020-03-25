Жан Беленюк провел тренировку под стенами Верховной Рады: фото

Пока в Украине все заведения массового скопления людей закрыты на карантин (в том числе спортзалы), самим спортсменам надо где-то поддерживать форму.

Борец, а заодно и народный депутат Жан Беленюк нашел выход из этой ситуации. Он провел тренировку прямо в Мариинском парке перед Верховной Радой.

Важно Правительство продлило карантин до 24 апреля

Фото с тренировки Жан Беленюк выложил в Instagram.

Жан Беленюк претендует на поездку на Олимпийские игры в Токио. Однако соревнования отложили на один год из-за коронавируса.

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