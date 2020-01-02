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Жан Беленюк разделил с русским призовые за попадание в тройку лучших борцов 2019 года

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Жан Беленюк / smi.in.ua

United World Wrestling объявил лауреатов премии "Борец года 2019". Среди лауреатов премии – украинец Жан Беленюк, который делит третье место по количеству баллов с представителем России Муса Евлоевым.

United World Wrestling определяло лучших борцов 2019 года в трех номинациях: вольная борьба, греко-римская борьба и женская борьба. Жан Беленюк занял третье место среди борцов греко-римского стиля. Это место он разделил с русским Муса Евлоевым.

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Победители премии были выбраны на основе их выступлений в рейтинговых турнирах 2019 года, континентальных чемпионатах и ​​чемпионатах мира. Победителями стали Фрэнк Чамизо (Италия) в вольной борьбе Виктор Лоринца (Венгрия) в греко-римской и Тамира Менса (США) в женской борьбе, пишет Федерация греко-римской борьбы Украины.

Каждый из трех лауреатов премии "Борец года" получат денежный приз в размере 30 тысяч швейцарских франков, вторые места – 20 тысяч швейцарских франков, а третьи – 10 тысяч швейцарских франков. Учитывая, что Беленюк занял третье место с россиянином, то и призовые поделят между спортсменами – по 5 тысяч швейцарских франков.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Вольная борьба Жан Беленюк
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