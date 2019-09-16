Жан Беленюк стал чемпионом мира по борьбе

239 Читати новину українською
Жан Беленюк
Жан Беленюк / facebook.com/pg/beleniuk

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан). Жан победил в финале весовой категории до 87 килограммов.

В решающем поединке Беленюк встретился с венгерским борцом Виктором Лоринцом, который занимает 3-ю строчку мирового рейтинга. Жан выиграл со счетом 2:1.

Читайте также: Беленюк назвал лучший способ развития спортивного потенциала Украины

На пути к финалу Жан победил хорвата Ивана Хуклека и мексиканца Альфонсо Лейву Йепеса. В четвертьфинальном поединке Жан победил белоруса Николая Стадубу.

В полуфинале украинец встретился с немецким спортсменом Денисом Кудлой, который является бронзовым призером чемпионата Европы. Беленюк победил со счетом 2:1.

Для украинца это уже второе золото чемпионата мира. Впервые Жан выиграл мировое первенство в 2015 году в Лас-Вегасе. В 2014 году Беленюк стал бронзовым призером, а в 2018-м – серебряным.

Жан Беленюк является депутатом Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Уже завтра, 17-го сентября, Жана ждет работа в Верховной Раде.

blog_ava
Низкое давление: причины гипотонии и что делать
сегодня
8786
Теги: Спорт Новости Спорта Вольная борьба Жан Беленюк
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Динамо" показало худший старт в чемпионате Украины за время Независимости
сегодня 12:41 "Динамо" показало худший старт в чемпионате Украины за время Независимости
97
Невероятный Ибрагимович оформил хет-трик и стал рекордсменом "Лос-Анджелес Гэлакси": видео
сегодня 11:32 Невероятный Ибрагимович оформил хет-трик и стал рекордсменом "Лос-Анджелес Гэлакси": видео
96
Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
сегодня 08:35 Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
Ігор Саджениця 338
Роман Яремчук снова забил за "Гент": видео
15 сентября 21:49 Роман Яремчук снова забил за "Гент": видео
103
Висенте Гомес дебютировал во главе "Олимпика" яркой ничьей с "Мариуполем": видео
15 сентября 15:57 Висенте Гомес дебютировал во главе "Олимпика" яркой ничьей с "Мариуполем": видео
53
Новости
Больше новостей
Залиште відгук