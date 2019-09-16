Жан Беленюк стал чемпионом мира по борьбе

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан). Жан победил в финале весовой категории до 87 килограммов.

В решающем поединке Беленюк встретился с венгерским борцом Виктором Лоринцом, который занимает 3-ю строчку мирового рейтинга. Жан выиграл со счетом 2:1.

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На пути к финалу Жан победил хорвата Ивана Хуклека и мексиканца Альфонсо Лейву Йепеса. В четвертьфинальном поединке Жан победил белоруса Николая Стадубу.

В полуфинале украинец встретился с немецким спортсменом Денисом Кудлой, который является бронзовым призером чемпионата Европы. Беленюк победил со счетом 2:1.

Для украинца это уже второе золото чемпионата мира. Впервые Жан выиграл мировое первенство в 2015 году в Лас-Вегасе. В 2014 году Беленюк стал бронзовым призером, а в 2018-м – серебряным.

Жан Беленюк является депутатом Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Уже завтра, 17-го сентября, Жана ждет работа в Верховной Раде.