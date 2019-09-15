Жан Беленюк вышел в финал чемпионата мира по борьбе

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / unitedworldwrestling.org

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан).

В четвертьфинальном поединке Жан, выступающий в категории до 87 килограммов, победил белоруса Николая Стадубу.

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В полуфинале украинец встретился с немецким спортсменом Денисом Кудлой, который является бронзовым призером чемпионата Европы. Беленюк победил со счетом 2:1.

В финале Беленюк встретится с венгерским борцом Виктором Лоринцом, который занимает 3-ю строчку мирового рейтинга.

Финал пройдет завтра, 16 сентября. Начало – не ранее 15:00.

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Теги: Новости Спорта Спорт Вольная борьба Жан Беленюк
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