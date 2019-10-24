Жданов обещает бороться в WADA за отлучение россиян от спорта: в России уже резко отреагировали

Игоря Жданова выбрали в Совет Учредителей ВАДА (Всемирного антидопингового агентства WADA) от Европы. После своего избрания украинец заявил, что будет бороться за отлучение России от мирового спорта.

Экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов стал первым в истории представителем Украины в ВАДА.

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Что такое WADA?Это независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). Антидопинговое агентство имеет региональные отделения на 4 континентах: Азия (Япония), Африка (ЮАР), Северная Америка (Канада), Южная Америка (Уругвай).

В своем фейсбуке Жданов очертил планы на будущее, среди которых были названы "продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы".

Как отреагировали в России?

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что Совет учредителей WADA не может принимать решение по статусу национальных агентств, сообщает ТАСС.

Совет учредителей WADA не наделен полномочиями принимать решения по статусу национальных антидопинговых агентств. Этим правом наделен только исполком WADA, который выносит решение на основании рекомендации комитета о соответствии,

– сказала Пахноцька.

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Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищов назвал слова Жданова противоречивыми.

"До появления официальной информации это только его пожелания. На данный момент это бывший министр спорта Украины, а когда его утвердят, тогда и будем относиться к его цитатам как к официальной информации. Но все же начинать свою карьеру с противоречивых высказываний – неправильно.

Он идет в WADA, уже представляя себя ярым противником российского спорта. Пусть определится – он идет туда бороться за "чистых" спортсменов или против России. Призываю чиновников с WADA и страны, которые будут голосовать за или против него, обратить внимание на его высказывания.

Это националистические высказывания, потому что WADA еще не объявила своих решений, чиновники сейчас очень сдержанные, а на Жданова мы можем подавать в суд, если он будет так высказываться. Это неэтично", – цитирует Свищова Р-Спорт.

Игорь Жданов покинул свой пост министра молодежи и спорта Украины 29 августа. Подводя итоги своей деятельности, Жданов написал, что ему с командой удалось до 2000 долларов повысить оплату тренеров.

30 августа Верховная Рада назначила Владимира Бородянского главой Министерства культуры молодежи и спорта.