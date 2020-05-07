Жду уже два года – ставили кого угодно, но только не меня: крик души футболиста "Динамо"

Футболист "Динамо" Георгий Цитаишвили прокомментировал положение дел в киевском клубе. Георгий, который летом 2019 года стал чемпионом мира со сборной Украины U-21, сетует на отсутствие игровой практики. В этом сезоне футболист сыграл всего 62 минуты за "Динамо".

В интервью ютуб-каналу "Бомбардир" полузащитник выразил убеждение, что заслужил шанс играть в "Динамо". Георгий считает, что по крайней мере за гол в финале чемпионата мира должен был получить шанс.

Читайте также Суркис хочет вернуть в "Динамо" последнего успешного тренера – источник

"Ни до, ни после чемпионата мира много не сыграл. Но даже когда играешь, бываешь недовольным. Если ты всем доволен – далеко не уедешь. На том чемпионате мира, который был, как минимум, за гол в финале много европейских команд могли следить за мной.

Из-за этого гола, как минимум, я заслуживал шанс в "Динамо", нормальный шанс, а не 8 минут с "Колосом". Мне говорят, что я замена Цыганкову. Меня готовят, всегда так было, мне это говорили с 16 лет", – отметил Георгий.

Видео гола Цитаишвили в финале чемпионата мира

Георгий утверждает, что покинет "Динамо", если получит шанс и не докажет, что достоин играть в основном составе.

"Когда готовили Ярмоленко, он сыграл матчей 20-22 перед тем, как стать основным. А я сколько сыграл? Причем не по матчам, а по времени на поле надо считать. У меня за два года 200 минут в первой команде.

Когда тебе дают 20 матчей, ты себя не показал – тогда вопросов вообще нет. Если увижу, что не идет, у меня не получается – я сам уйду. Но мне этого не давали, чтобы я сам ушел. Я постоянно в надежде, что мне дадут шанс, жду этого", – заявил Цитаишвили.

Кстати Цыганков нужен итальянскому клубу

Также футболист признался, что обижается, когда не выходит на футбольное поле и даже просит уйти в другую команду в аренду.

Сразу звоню кому угодно, говорю, что ухожу в аренду, ищите клуб, прямо сейчас иду. Просыпаюсь, надо идти на тренировку. Только надеваю футболку и бутсы – сразу возникает желание доказать,

– сказал Цитаишвили.

Георгий говорит, что хочет доказать всем, что достоин выходить в основном составе "Динамо".

Доказать людям, которые не дают мне играть, не только тренерам, болельщикам, которые смотрят, многие говорят, что он не должен играть. Эксперты говорят, что он еще не готов. Я хочу этим показать, что я готов, просто дайте мне шанс,

– заявил футболист.

Цитаишвили говорит, что ни на кого не обижается, однако из-за нехватки игровой практики теряет форму.

"Обо мне говорили уже в 19 лет. Жду уже два года. Но я не жалуюсь, это футбол и жизнь. Никто не начинал сразу играть. Многие говорят, что я достоин шанса, многие говорят, что я уже готов играть.

У Цыганкова была травма, я не попал в заявку 18 человек. Ставили Караваева, Буяльского, кого угодно, но только не меня. Ставили людей на неродную позицию. Сидел на замене, выпустили Пиварича, когда я один полузащитник на замене. В следующем матче – Андриевского. Возникает вопрос. Я же крайний полузащитник, но я не могу его поставить, не понимаю", – резюмировал Цитаишвили.

В нынешнем сезоне Георгий выходил на поле в футболке "Динамо" 5 раз и суммарно отыграл 62 минуты. В его активе результативная передача в Лиге Европы.

Контракт Цитаишвили с "Динамо" действует до 31 декабря 2023 года.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и обо всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24