После матча 25-го тура чемпионата Украины ПФК "Львов" – "Днепр-1" между игроками команд произошла потасовка. Схватке в подтрибунном помещении предшествовали скандальные события на футбольном поле.

О том, что после матча едва не произошла драка в подтрибунном помещении, рассказал эксперт Вячеслав Шевчук в эфире программы "Большой футбол".

Как это было "Днепр-1" обыграл "Львов" в выездном матче, который состоялся в Днепре

Стычку спровоцировали решение арбитра

На 83-й минуте матча игрок "Львова" Богунов упал в штрафной днепрян. Повтор четко показал, что против игрока сыграл Лопиренок, который наступил ему на ногу.

Однако главный арбитр матча проигнорировал этот эпизод. Кроме того, что это очевидный пенальти, Лопиренок должен быть удален, поскольку уже имел в пассиве желтую карточку.

В подтрибунном помещении команды решили выясниться отношения. Потолкались главный тренер гостей Егише Меликян и капитан днепрян Сергей Кравченко.



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Согласно протоколу безопасности, команды должны обходить любые контакты до и после матча. Также футболисты отдельно должны покидать стадион.

И в этом случае были нарушены все рекомендации.

"Днепр-1" уверенно лидирует в нижнем секстете УПЛ, опережая "Мариуполь" на 5 очков. Львовяне идут на 9 месте и опережают "Карпаты", которые на последней строчке – на 8 очков.