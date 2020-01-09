"Железная Дюймовочка" Юлия Елистратова: о триатлоне, подготовке, борьбе и условиях тренировок

Лидер сборной Украины по триатлону, капитан Национальной гвардии Украины, участница трех Олимпиад житомирянка Юлия Елистратова рассказала Спорт24 об особенностях триатлона, своей подготовке, тренировках во время беременности, роли тренера, почему пришла в этот вид спорта, какими были условия на старте карьеры и почему ее называют "Железной Дюймовочкой".

Разговор мы начали с обсуждения последнего старта в этом году, где Юлия в драматичной борьбе на последних метрах дистанции завоевала серебряную награду.

О триатлоне и тренировках

– Как часто в триатлоне бывают драматические и напряженные финиши?

– В триатлоне часто ход гонки непредсказуем. Поэтому даже будучи в прекрасной физической форме, не можешь быть уверенным в своем результате. Все потому, что очень сильно меняются результаты на каждом этапе. Иногда результат закладывается еще на первом этапе – плавании, и все зависит от того, когда ты стартовал на велосипеде. Иногда приезжают большой группой или несколькими маленькими.

В моем случае бег – это вид, который лидирует. Поэтому когда приезжаю на велосипеде в лидирующей группе, то есть высокие шансы на подиум в соревнованиях любого масштаба. Понятно, что до финиша не хочется прекращать борьбу. Поэтому больше шансов выиграть, если "убежать" от соперниц благодаря высокому темпу.

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На этапе Кубка мира в Лиме (столица Перу – прим. авт.) мои соперницы задали высокий темп. Я показала один из своих лучших результатов на 5 км (там была дистанция спринт). Вынуждена была оставить решающую борьбу на финиш. Причем метров за 500 до финиша я стала отставать от первых двух девушек и казалось, что борьба за золото и серебро закончилась. Боялась, чтобы меня не догнали девушки, которые шли за мной. Но сумела собраться и продолжить борьбу. Возможно, у меня откуда-то взялась дополнительная энергия, или соперницы сбили темп. В такой ситуации я скорее не проиграла золото, а выиграла серебро. У нас часто бывает борьба на самом финише. Иногда решается не только кто какую медаль выиграет, а бывает, что до последних метров бежит группа из 5-8 участников. Поэтому до конца нельзя предсказать кто станет чемпионом и попадет в призы.

– Возможно ли в плавании и велосипеде сделать такой запас, что в беге тебя не догонят? И можно ли только благодаря бегу выигрывать?

Каждый из видов очень важен. Важно хорошо сделать все виды. В моем случае есть проблемы с плаванием, мне никогда не удавалось сразу уйти в отрыв. Но, как правило, сильные пловцы не имеют преимущества. Самому очень трудно ехать на велосипеде. Когда ты в группе, то получаешь преимущество. Бывает, что образуются небольшой отрыв группы (3-8 человек), тогда их шансы на победу или призовые места увеличиваются, даже если бег не супер сильный. Но не все потеряно и у тех, кто приехал позже, потому что группа может на бегу поглотить более маленькую. И тех, кто не очень хорошо бежит, плавание и велосипед не спасут.

– На сколько сильный акцент надо делать на плавании во время тренировочного процесса, учитывая, что это очень маленькая часть от всей дистанции?

– В олимпийском триатлоне плавание имеет слишком большое значение. Я всегда уделяла ему больше времени, чем другим, и продолжаю так делать. У всех людей есть свои задатки и таланты. Плавание мне дается труднее. А важно оно потому, что формирует группы на велосипедной дистанции. Часто бывает, что сильные пловцы хорошо едут и на велосипеде. Поэтому заинтересована выплывать за лидерами ради того, чтобы быть в хорошей компании на велосипеде.

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– Как Вы готовитесь к стартам?

– Делаю минимум два вида в день. Плюс иногда добавляется работа в зале. Чаще плавание утром, велосипед в первой половине дня, а бег вечером. Полного дня отдыха у меня не бывает. Если есть отдых, то я только плаваю. Бывают тренировки связкой: сразу после велосипеда бег. Такие тренировки обычно вечером.

– А какие объемы выполняете?

Больше, чем на соревнованиях. Только в последние 2-3 дня перед стартом уменьшаются объемы и соответствуют тем, которые будут на дистанции. Чтобы был результат на тренировках, надо делать больше чем на дистанции. На соревнованиях просто интенсив еще включается.

– В зале над чем работаете?

– Не работаю с большим весом. Иногда только со своим собственным. Работаю над развитием всех видов мышц. Это работа над интенсивностью и привлечением дополнительных групп мышц, которые обычно не используются в повседневной жизни.

О рождении сына и муже-тренере

– Вы вернулись в спорт после рождения сына. Насколько трудно было возвращаться?

– Будучи беременной, я полноценно тренировалась. На седьмом месяце я еще делала все три вида. Продолжала ездить на шоссе и только на восьмом месяце пересела на станок. На девятом месяце продолжала плавать. Убрала велосипед, а бег заменила бегом в воде с поясом, или в зале на орбитреке. Плюс занималась йогой и пилатесом. Поэтому мне было гораздо легче возвращаться.

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К первым легким тренировкам вернулась через две недели после родов. Все делала постепенно. Плавать и ехать мне было легко втягиваться, конечно без фанатизма. Бежать в начале было очень трудно, хотя перерыв был не больше, чем обычное межсезонье. Организму надо было восстановиться. Сначала был высокий пульс и низкая скорость. Но постепенно и довольно быстро втянулась. В принципе, сейчас бегу лучше, чем до родов. Стала только сильнее. И чувствую себя гораздо увереннее.

– Учитывая, что Ваш муж является и Вашим тренером, то сын с детства постоянно с вами "тренируется"?

– Нам очень повезло, потому что помогает бабушка. Во время тренировок она с внуком. Много помогает в бытовых вопросах, ездит с нами на сборы. Все время хочется быть в полном составе. Поэтому только на соревнования я лечу сама. Сын постоянно бегает, повторяет некоторые движения за мной в зале, научился плавать в море, полностью в спорте. Думаю, что родители должны подавать пример детям. Конечно, мне хочется чтобы он занимался спортом. Будем по возможности его направлять, но заставлять не будем, потому что это дело неблагодарное. Пример покажем, но выбор будет за ним.

– То, что чмуж тренер – это помогает?

– Мне помогает. Я довольна нашими отношениями, есть полное взаимопонимание. Он как никто другой понимает, как я устаю на тренировках и в то же время он видит меня дома и может лучше скорректировать в тренировочном процессе. Этого не мог сделать другой тренер.

– Но сказать утром тренеру, что не придете на тренировку, потому что якобы заболели вы не можете ...

– Я бы так и не смогла сделать! Потому что совесть никто не забирал. В первую очередь в результате заинтересована я лично. В случае, если организм чувствует, что не может, то мне удобнее обсудить это с тренером-мужем. Я очень мотивированный человек, но бывает, что нужны ввести изменения в тренировочный процесс. Где-то усложнить задачу, а где-то упростить.

– Зачем в триатлоне тренер? Ты просто бежишь, плывешь и едешь ...

Тренер не для того, чтобы засекать время или смотреть за темпом. Он для того, чтобы разумно планировать тренировочный процесс. Тренер дает задание, заранее планирует нагрузки, отталкиваясь от ближайших и важнейших стартов, которые могут быть не скоро. У нас идет поэтапная подготовка: зимой закладывается база, затем увеличиваются нагрузки. Тренер – это мозг, который все это анализирует, планирует и организует.

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– Важно ли присутствие тренера на старте?

– Когда тренер на гонке, то это очень облегчает работу. Он по ходу может давать советы и корректировать работу. Когда тренер приезжал со мной, то я, как правило, выступала лучше. Но не часто выходит вместе ездить. Большинство гонок я делаю сама, и уже привыкла к этому. Как профессионал должна справляться самостоятельно.

– Поддерживаете ли Вы риторику многих украинских спортсменов "о жертвах ради спорта"?

– Мне очень не нравятся такие высказывания! Не люблю плачущих и жалующихся. Люди сами выбирают чем заниматься. Все свободные и самостоятельные. Если ты занимаешься любимым делом, то это в удовольствие. Если ты чем-то жертвуешь, значит это не твое.

– Как Вы работаете на дистанции?

– Честная борьба и все для результата. Когда мы бежим или в группе на велосипеде, ты не думаешь как красоваться первым перед камерами, а лучше спрятаться от ветра где-то в середине и затем на финише выскочить. Если мы идем группой, то по очереди ведем ее. Если группа большая, то идут не равные по силе спортсменки. Соответственно, не могут выходить и меняться. Бывает, что не хотят меняться, экономят силы. Некоторые более заинтересованы работать, чем другие. Это, как правило, те, кто плохо бежит, но есть в лидирующей группе. Таким образом они отрываются от второй группы и защищают свое преимущество. Если это вторая группа, а не первая, то заинтересованы работать те, кто хорошо бежит, чтобы догнать тех, что впереди.

Я тоже не одинаково работаю, все зависит от того в какой группе нахожусь. В Украине нет командной тактики, и все всегда работают сами на себя. Хотя в других странах перед стартом определяют кто и когда помогает лидеру и ведет по дистанции.

– Какова специфика вашего питания?

– Постоянно слежу за своим питание, но это связано с тем, чтобы получать необходимое количество витаминов, минералов и калорий. С весом бороться не приходиться, потому что из-за больших нагрузок все калории сжигаются. Наоборот, надо думать, как получить больше необходимых калорий.

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О приходе в триатлон

– Какими были условия, когда начали заниматься триатлоном?

– Благодаря тому, что условия для плавания были плохие, я пришла в триатлон. Так получилось, что несчастье для пловцов помогло мне открыть себя в триатлоне. Сразу поняла, что это мой вид, которому хочу себя посвятить. Счастлива, что нашла то, что так люблю делать.

У нас бассейн не работал целый год. Постоянно были или ремонтные работы, или отключали котел, поэтому не могли подогреть воду. Поэтому для общего физического развития тренер договорилась, чтобы нам дали велосипеды. Мы пробовали на них ездить, но это было для нас в новинку, объемы были смешные. Это можно было сравнить с тем, как дети катаются во дворе. Начинали ездить на велосипедах, которые были еще из "каменного века". Они были очень старые, много раз отремонтированы, с запаянными рамами, не понятно как держались.

Сейчас многие боятся отдавать детей на триатлон, потому что ресурсы не позволяют. Думают, что надо купить велосипед. Но на самом деле для начала надо желания. Можно и без особо модного инвентаря начинать. Возможно, у родителей и были какие-то сбережения, чтобы купить мне велосипед, но они этого не делали. Хотели, чтобы свой первый велосипед я заслужила. Это меня дополнительно мотивировало. Не всё упирается в деньги, главное желание.

Бегать всегда были хорошие условия – у нас прекрасные леса, все круто. Поэтому да, благодаря неработающему бассейну попала в триатлон. Сейчас бассейн тоже иногда закрывается. Но уже есть частный бассейн, который работает даже во время праздников. В десяти километрах есть еще один бассейн, который тоже большую часть времени работает. Однако в Житомире до сих пор нет 50-метрового бассейна. Хотя это больше проблема пловцов. Мы большую часть времени на сборах проводим и на соревнованиях в отрытой воде плывем. Поэтому 25 метров не очень подходят для подготовки. Повезло, что проводили Евро-2012 и сделали дорогу Киев-Чоп, поэтому там можно ездить на велосипеде. Еще есть хорошая дорогу в сторону Бердичева. Появился выбор куда ехать тренироваться.

– Не отговоаривала ли Вас семья от занятий спортом?

– Я спортом начала заниматься сравнительно поздно. С 12 до 15 лет плавала, и только тогда пришла в триатлон. В 16 лет только начала заниматься серьезно, это были первые выездные сборы на месяц в Ялте. В школу я пошла на год раньше. Поэтому мой переход в профессиональный спорт был в 11 классе, я шла на золотую медаль. Родители у меня учителя и очень переживали, когда отпускали на месячные сборы. Тогда еще были поездки на соревнования, хотя и не так много. Но в 11 классе они казались очень большими. Отговаривали меня, но я доказала, что спорт не мешает учебе, а делает человека более организованным. Я же закончила школу с золотой медалью.

Затем родители переживали, смогу ли я поступить в университет. Поступила, да еще и на государственное. И после этого появилась поддержка и уважение к моей спортивной деятельности. Дальше переживали за учебу, но у меня все шло хорошо, успевала выступать, тренироваться и учиться. Много конспектов делала, училась между тренировками и в самолете. Все реально, главное чтобы было желание.

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Еще поступила в аспирантуру. Но поездок стало еще больше. Объем работы вырос, что в спорте, что вучебе. Меня воспитали с "синдромом отличницы". Но кандидатскую работу подготовила пока только на 90%, потому что пришлось расставить приоритеты. Учеба в аспирантуре начало мешать карьере в спорте. Поэтому больше внимания стали уделять ему. Когда закончу карьеру, то сконцентрируюсь на завершенные кандидатской. Однако параллельно, заочно, получила второе высшее образование по спортивному профилю.

– Откуда взялось прозвище "Железная Дюймовочка"?

– Не знаю. Наверное связано с тем, что не высокая. Я не худенькая, мышечной массы у меня достаточно. А железная потому, что существует ассоциация триатлона с Ironman. Меня это прозвище удивило, но уже как-то прижилось.

Через несколько дней читайте на Спорт24 вторую часть интервью.