Жена чемпиона мира грозит боксеру разводом из-за предстоящего поединка
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может провести третий бой с Деонтеем Уайлдером на Рождество. Боксера не устраивает эта дата, он боится потерять жену.
Промоутеры планируют организовать очередной мегафайт на католическое Рождество. Фьюри против такой даты и не согласится боксировать в этот день, потому что боится потерять свою жену, цитирует боксера mirror.co.uk.
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Опасения Фьюри
По словам спортсмена, информация о бое на Рождество появилась в нескольких изданиях. Британец религиозный человек и хочет провести его в семейном кругу.
Боксер подчеркнул, что семья для него на первом месте. Затем идет карьера и спорт в целом. Деньги для него не так важны.
Он считает, что бой можно устроить в любой из других 364 дней. Фьюри не прочь провести бой в 20-х числах декабря, но не на Рождество. Чемпион мира считает, что для него все может закончиться разводом с женой.
Фьюри – Уайлдер: главное
- Первая встреча боксеров в ринге состоялась 1 декабря 2018 года. Фьюри дважды побывал в нокдауне, но бой завершился ничьей.
- Второй поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года и завершился в седьмом раунде. Судья остановил избиение Уайлдера и Тайсон победил техническим нокаутом.
- В течение поединка Тайсон дважды отправил американца в нокдаун. И только один рефери отдал Деонтей победу хотя бы в одном раунде поединка.
- Для Уайлдера это первое поражение в карьере. У американца была 11-летняя серия без поражений.
- А вот Фьюри до сих пор не знает, что такое поражение. Тайсон стал первым в истории боксером, который владел всеми титулами в супертяжелом весе.