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Жена Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери: Их забрали у нас слишком рано

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Коби Брайант и его дочь Джианна / instagram.com/vanessabryant

Жена Коби Брайанта Ванесса впервые после смерти мужа опубликовала сообщение в инстаграме. Ванесса Брайант публично отреагировала на трагическую смерть Коби и дочери Джианны.

Ванесса Брайант поблагодарила миллионы людей за поддержку. "Спасибо за ваши молитвы, ведь они очень нужны нам. Мы поражены внезапной потерей моего обожаемого Коби – потрясающего отца наших детей, и моей прекрасной, светлой Джанны – любящей и замечательной дочери, замечательной сестры для Натальи, Бьянки и Капри".

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Также Ванесса написала, что переживает за семьи, которые потеряли своих близких в авиакатастрофе. "Мы глубоко разделяем их горе".

Не хватает слов, чтобы описать боль, которую мы чувствуем. Легче становится только от осознания того, что Коби и Джиджи прекрасно знали, как сильно их любят. Нам очень повезло, что они были в нашей жизни. Мне бы хотелось, чтобы они оставались с нами всегда. Их забрали у нас слишком рано,
– написала Ванесса.

"Пока не понимаю, что ждет нас дальше – не могу представить жизнь без них. Но мы просыпаемся каждый день, пытаясь продолжать идти вперед, потому что Коби и наша малышка Джиджи светят нам, чтобы показать путь. Наша любовь к ним бесконечна и безмерна. Хотела бы иметь возможность еще раз обнять их, поцеловать и благословить. Чтобы они были здесь с нами, всегда", – добавила Ванесса.

"Спасибо, что делитесь с нами вашей радостью, вашим горем и поддерживаете нас. Мы рассчитываем на ваше уважение к нашей частной жизни, которое понадобится, чтобы мы могли спправиться со всем в этой новой для нас реальности", – резюмировала жена Брайанта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My girls and I want to thank the millions of people who’ve shown support and love during this horrific time. Thank you for all the prayers. We definitely need them. We are completely devastated by the sudden loss of my adoring husband, Kobe — the amazing father of our children; and my beautiful, sweet Gianna — a loving, thoughtful, and wonderful daughter, and amazing sister to Natalia, Bianka, and Capri. We are also devastated for the families who lost their loved ones on Sunday, and we share in their grief intimately. There aren’t enough words to describe our pain right now. I take comfort in knowing that Kobe and Gigi both knew that they were so deeply loved. We were so incredibly blessed to have them in our lives. I wish they were here with us forever. They were our beautiful blessings taken from us too soon. I’m not sure what our lives hold beyond today, and it’s impossible to imagine life without them. But we wake up each day, trying to keep pushing because Kobe, and our baby girl, Gigi, are shining on us to light the way. Our love for them is endless — and that’s to say, immeasurable. I just wish I could hug them, kiss them and bless them. Have them here with us, forever. Thank you for sharing your joy, your grief and your support with us. We ask that you grant us the respect and privacy we will need to navigate this new reality. To honor our Team Mamba family, the Mamba Sports Foundation has set up the MambaOnThree Fund to help support the other families affected by this tragedy. To donate, please go to MambaOnThree.org. To further Kobe and Gianna’s legacy in youth sports, please visit MambaSportsFoundation.org. Thank you so much for lifting us up in your prayers, and for loving Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri and me. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family ️

Допис, поширений Vanessa Bryant (@vanessabryant)

Что известно о гибели Коби Брайанта?

Авиакатастрофа произошла недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас, утром 26 января по местному времени. Вероятно, катастрофа произошла на 25 минуте полета. Перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах".

На борту находились 9 человек, все погибли. Кроме Коби Брайанта и его дочери, в вертолете летели партнерша Джианны в баскетбольной команде Алисса и ее отец – вероятно, 56-летний тренер по бейсболу в колледже Оранж-Косту – Джон Альтобелли. Также с ними находилась мать ребенка и жена тренера – Кэри Альтобелли. Кроме того, погиб пилот вертолета.

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Также СМИ опубликовали последние минуты переговоров пилота вертолета Коби Брайанта и диспетчера.

Во время полета над Лос-Анжелесом повис сильный утренний туман – в аэропортах были задержаны несколько рейсов. По данным NY Post и TMZ, в этот период из-за метеоусловий не летали даже полицейские вертолеты.

Также на месте авиакатастрофы вертолета Sikorsky S-76 не обнаружили бортовой самописец.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: LifeStyle Спорт Баскетбол Погиб Коби Брайант
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