Жена Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери: Их забрали у нас слишком рано

Жена Коби Брайанта Ванесса впервые после смерти мужа опубликовала сообщение в инстаграме. Ванесса Брайант публично отреагировала на трагическую смерть Коби и дочери Джианны.

Ванесса Брайант поблагодарила миллионы людей за поддержку. "Спасибо за ваши молитвы, ведь они очень нужны нам. Мы поражены внезапной потерей моего обожаемого Коби – потрясающего отца наших детей, и моей прекрасной, светлой Джанны – любящей и замечательной дочери, замечательной сестры для Натальи, Бьянки и Капри".

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Также Ванесса написала, что переживает за семьи, которые потеряли своих близких в авиакатастрофе. "Мы глубоко разделяем их горе".

Не хватает слов, чтобы описать боль, которую мы чувствуем. Легче становится только от осознания того, что Коби и Джиджи прекрасно знали, как сильно их любят. Нам очень повезло, что они были в нашей жизни. Мне бы хотелось, чтобы они оставались с нами всегда. Их забрали у нас слишком рано,

– написала Ванесса.

"Пока не понимаю, что ждет нас дальше – не могу представить жизнь без них. Но мы просыпаемся каждый день, пытаясь продолжать идти вперед, потому что Коби и наша малышка Джиджи светят нам, чтобы показать путь. Наша любовь к ним бесконечна и безмерна. Хотела бы иметь возможность еще раз обнять их, поцеловать и благословить. Чтобы они были здесь с нами, всегда", – добавила Ванесса.

"Спасибо, что делитесь с нами вашей радостью, вашим горем и поддерживаете нас. Мы рассчитываем на ваше уважение к нашей частной жизни, которое понадобится, чтобы мы могли спправиться со всем в этой новой для нас реальности", – резюмировала жена Брайанта.

Что известно о гибели Коби Брайанта?

Авиакатастрофа произошла недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас, утром 26 января по местному времени. Вероятно, катастрофа произошла на 25 минуте полета. Перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах".

На борту находились 9 человек, все погибли. Кроме Коби Брайанта и его дочери, в вертолете летели партнерша Джианны в баскетбольной команде Алисса и ее отец – вероятно, 56-летний тренер по бейсболу в колледже Оранж-Косту – Джон Альтобелли. Также с ними находилась мать ребенка и жена тренера – Кэри Альтобелли. Кроме того, погиб пилот вертолета.

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Также СМИ опубликовали последние минуты переговоров пилота вертолета Коби Брайанта и диспетчера.

Во время полета над Лос-Анжелесом повис сильный утренний туман – в аэропортах были задержаны несколько рейсов. По данным NY Post и TMZ, в этот период из-за метеоусловий не летали даже полицейские вертолеты.

Также на месте авиакатастрофы вертолета Sikorsky S-76 не обнаружили бортовой самописец.