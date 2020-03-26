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Жена экс-голкипера "Манчестер Юнайтед" раздевается для фанатов во время карантина: фото

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Бывший американский вратарь Тим Ховард не против оставаться на карантине в компании своей возлюбленной.

Жена Тима Ховарда Нора Сегура балует своих поклонников соблазнительными фото.

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Благодаря этому популярность шведско-испанской модели только растет в условиях карантина. Блондинка регулярно взрывает социальные сети, заставляя говорить о себе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stay home Lovie @girlsonglass #2020iscancelled #quarantine How are you keeping busy?

Публикация от Nora Segura (@norassegura)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Any suggestions on what to do these days when most of us are staying home? @girlsonglass

Публикация от Nora Segura (@norassegura)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Like my new bikini? ? @cotazurbeachwear #bikini

Публикация от Nora Segura (@norassegura)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remember Lovie, after the rain comes sunshine ️ #loveandlight @girlsonglass

Публикация от Nora Segura (@norassegura)

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Instagram Манчестер Юнайтед Новости Спорта Спорт
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