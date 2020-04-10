Жена легенды "Баварии" заболела коронавирусом

Жена бывшего футболиста "Баварии" Арьена Роббена переболела коронавирусом. Легендарный нидерландский футболист рассказал, через что пришлось пройти его второй половинке.

По словам Роббена, у его жены были проблемы с дыханием. Сейчас состояние Бернадьен Эйлер намного лучше.

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"Хуже всего ей было из-за ощущения тяжести в груди и одышки. Это было очень неприятное ощущение. При этом через день-два состояние не улучшается. Я очень рад, что ей не стало совсем плохо", – сказал Роббен в комментарии Bild.

Он также добавил, что повторный тест дал отрицательный результат.

В Нидерландах подтверждены 21 910 случаев заражения COVID-19. 2 405 человек умерло, еще 280 – выздоровели.

Что известно о Роббена

Летом 2019 года Арьен Роббен объявил о завершении карьеры. 36-летний футболист выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию".

С последними четырьмя клубами он выигрывал национальные чемпионаты. В 2013 году именно гол Роббена принес "Баварии" победу в Лиге чемпионов в матче против дортмундской "Боруссии".

В общем Роббен выиграл за карьеру 29 трофеев, 20 из которых – именно в составе "Баварии" (8 побед в Бундеслиге, 5 побед в Кубке Германии, 5 побед в Суперкубке Германии, по одной победе в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА).

Также сыграл 96 матчей за сборную Нидерландов, забив 37 голов. С ней он стал вицечемпионом мира в 2010 году.

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