Жена легенды "Баварии" заболела коронавирусом
Жена бывшего футболиста "Баварии" Арьена Роббена переболела коронавирусом. Легендарный нидерландский футболист рассказал, через что пришлось пройти его второй половинке.
По словам Роббена, у его жены были проблемы с дыханием. Сейчас состояние Бернадьен Эйлер намного лучше.
К теме Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
"Хуже всего ей было из-за ощущения тяжести в груди и одышки. Это было очень неприятное ощущение. При этом через день-два состояние не улучшается. Я очень рад, что ей не стало совсем плохо", – сказал Роббен в комментарии Bild.
Он также добавил, что повторный тест дал отрицательный результат.
В Нидерландах подтверждены 21 910 случаев заражения COVID-19. 2 405 человек умерло, еще 280 – выздоровели.
Что известно о Роббена
- Летом 2019 года Арьен Роббен объявил о завершении карьеры. 36-летний футболист выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию".
- С последними четырьмя клубами он выигрывал национальные чемпионаты. В 2013 году именно гол Роббена принес "Баварии" победу в Лиге чемпионов в матче против дортмундской "Боруссии".
- В общем Роббен выиграл за карьеру 29 трофеев, 20 из которых – именно в составе "Баварии" (8 побед в Бундеслиге, 5 побед в Кубке Германии, 5 побед в Суперкубке Германии, по одной победе в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА).
- Также сыграл 96 матчей за сборную Нидерландов, забив 37 голов. С ней он стал вицечемпионом мира в 2010 году.
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Онуфрий сказал, что депутату можно врезать, но чтобы кости не ломать, – Усиксегодня , 10:55
-
Богатый клуб Германии едва не приобрел чемпиона мира в составе сборной Украинысегодня , 11:27
-
Зарплату Неймара урежут на 50%сегодня , 14:41
-
Украина сохранила позицию в рейтинге ФИФА, горячее интервью Усика – новости спорта 9 апрелясегодня , 08:00
-
Английские СМИ призвали "Вест Хэм" сохранить Ярмоленкосегодня , 13:09
-
Соблазнительная Бех-Романчук поделилась эффективными тренировками ягодиц: видеосегодня , 15:32