Жена погибшего футболиста Рейеса опубликовала прощальное письмо мужу

Жена экс-футболиста "Севильи", "Реала", "Арсенала" и сборной Испании 35-летнего Хосе Антонио Рейеса, который погиб в автокатастрофе 1 июня, на своей странице в Instagram обратилась к мужу с прощальным письмом.

К посланию Ноелия Лопес прикрепила трогательное видео, на котором футболист общается с дочерьми Ноелией ​​и Трианой.

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Любовь всей моей жизни, я не могу терпеть эту боль, потому что ты покинул нас. Это отнимает у меня волю к жизни. Сегодня я должна попрощаться с тобой, но у меня нет сил. Скоро я все тебе скажу, потому что мы с тобой будем вместе навсегда. Мы будем семьей, жизнь моя, где бы мы ни были.

"Помоги мне, потому что я не представляю жизни без тебя. Помоги мне вырастить наших дочерей. Дай мне сил, которых у меня нет. Мы будем думать о тебе, и ты всегда будешь жить в наших сердцах. Ты дал нам лучшую жизнь, и ты оставляешь нам лучшие воспоминания. В глазах Ноелии ты будешь смотреть на меня, а в улыбке Трианы будешь улыбаться со мной. Я люблю тебя и буду любить тебя всегда, папочка", – написала Ноелия Лопес.

Спорт 24 писал, что причиной гибели Рейеса и его двоюродного брата в ДТП могло стать превышение скорости. Mercedes Brabus S550 Рейеса вылетел за пределы трассы и загорелся. При этом скорость движения автомобиля в этот момент, вероятно, составляла 200 км/ч.

За свою карьеру Рейес становился чемпионом Англии и Испании, выигрывал Кубки Англии, Испании и Португалии, пять раз побеждал в Лиге Европы, и еще один – в Суперкубке УЕФА.

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