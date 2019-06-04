Жена погибшего футболиста Рейеса опубликовала прощальное письмо мужу

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Хосе Антонио Рейес погиб
Хосе Антонио Рейес погиб / ФК "Севилья"

Жена экс-футболиста "Севильи", "Реала", "Арсенала" и сборной Испании 35-летнего Хосе Антонио Рейеса, который погиб в автокатастрофе 1 июня, на своей странице в Instagram обратилась к мужу с прощальным письмом.

К посланию Ноелия Лопес прикрепила трогательное видео, на котором футболист общается с дочерьми Ноелией ​​и Трианой.

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Любовь всей моей жизни, я не могу терпеть эту боль, потому что ты покинул нас. Это отнимает у меня волю к жизни. Сегодня я должна попрощаться с тобой, но у меня нет сил. Скоро я все тебе скажу, потому что мы с тобой будем вместе навсегда. Мы будем семьей, жизнь моя, где бы мы ни были.

"Помоги мне, потому что я не представляю жизни без тебя. Помоги мне вырастить наших дочерей. Дай мне сил, которых у меня нет. Мы будем думать о тебе, и ты всегда будешь жить в наших сердцах. Ты дал нам лучшую жизнь, и ты оставляешь нам лучшие воспоминания. В глазах Ноелии ты будешь смотреть на меня, а в улыбке Трианы будешь улыбаться со мной. Я люблю тебя и буду любить тебя всегда, папочка", – написала Ноелия Лопес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, que solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo q despedirme de ti pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés. Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue. Ayúdame gordito porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas q no tengo. Te llevaremos en el pensamiento y vivirás por siempre en nuestros corazones. Nos has dado la mejor vida y nos dejas los mejores recuerdos. En los ojos de Noelia me mirarás y en la sonrisa de Triana sonreirás conmigo. Te amo y te amaré por siempre papi ️

Публикация от NOELIA LÓPEZMenos es más (@noelialopezm)

Спорт 24 писал, что причиной гибели Рейеса и его двоюродного брата в ДТП могло стать превышение скорости. Mercedes Brabus S550 Рейеса вылетел за пределы трассы и загорелся. При этом скорость движения автомобиля в этот момент, вероятно, составляла 200 км/ч.

За свою карьеру Рейес становился чемпионом Англии и Испании, выигрывал Кубки Англии, Испании и Португалии, пять раз побеждал в Лиге Европы, и еще один – в Суперкубке УЕФА.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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