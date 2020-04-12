Жена Стивенсона, которого Гвоздик отправил в кому, украла деньги и бросила боксера

Жизнь нанесла очередной удар по канадскому боксеру Андонису Стивенсону. В декабре 2018 года Адонис потерял титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе. Украинец Александр Гвоздик отправил Стивенсона в кому. Впоследствии боксера бросила жена, забрав почти миллион долларов.

Мать Стивенсона подала в суд на свою невестку Симону Год, информирует vRINGe со ссылкой на TVA Sports.

Симона будто без разрешения боксера сняла с его счета 891 тысяч долларов перед тем, как пара разошлась в декабре 2019 года.

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По словам матери боксера, Симона использовала его и благодаря мошеннической схеме украла почти миллион долларов.

Адонис пока отказывается от комментариев на эту тему. Его промоутер Ивон Мишель заявил, что у боксера пока достаточно денег.

"Симона Год наговорила много всякого – со своей точки зрения. Теперь Адонис сможет озвучить свою версию. С ним все в порядке. За ним ухаживают и ему хорошо помогают. У него все еще достаточно денег, но вряд ли на всю оставшуюся жизнь. В прошлом году произошла серьезная утечка средств ", – сообщил промоутер.

Кстати нокаутированный Гвоздиком Стивенсон рассказал, как выжил после комы

Что известно о травме Стивенсона?

1 декабря состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Украинец победил досрочно, ведь отправил канадца в тяжелый нокаут.

42-летний канадец пережил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы.

Впоследствии боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось, как стабильное, но по неподтвержденной информации у него была парализована правая часть тела.

В октябре 2019 года жертва Гвоздика заново научился ходить и вернулся в спортзал.

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