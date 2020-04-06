Жена украинского боксера записала сексуальное видео в минимальном бикини

Жена непобедимого украинского боксера Тараса Шелестюка (18-0, 10 КО) Алина опубликовала сексуальный танец, который вызвал восторг в комментариях.

Видео девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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"Приятные воспоминания", – подписала ролик девушка.

Читатели Алины высоко оценили технику ее движений и стройную фигуру: "Не могу отвести глаз", "Ничего себе! Настоящая красавица", "Ох уж эта форма тела", "Очень хорошо выглядишь, принцесса!".

34-летний Шелестюк выступает в первом среднем весе (до 69,85 кг). В 2012 году он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх, после чего переехал в США. За свою профессиональную карьеру украинец провел 17 боев, в которых одержал 17 побед (10 – нокаутом).

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