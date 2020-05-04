Жена украинского футболиста снялась полностью обнаженной: фото

Ирина Морозюк, жена полузащитника "Ризеспора" Николая Морозюка, порадовала своих поклонников новым фото в Instagram.

В кадре Ирина предстала полностью обнаженной. Однако при этом интимные места она удачно скрыла, сообщает 24 канал.

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"Ой, да нормальная у меня самооценка! Целуй руку", – подписала фото Ирина.

Чем известна Ирина Морозюк?

Кроме того, что Ирина жена экс-игрока "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, она основательница бренда мужской и женской одежды MRZ design.

Также Ирина является президенткой украинского футбольного клуба "Лион".

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