Жена умершего 25-летнего хоккеиста "Эдмонтона" опубликовала фото с покойным мужем
Эмили Кейв, жена умершего 25-летнего нападающего "Эдмонтона" Колби Кейва, опубликовала трогательное сообщение в Instagram.
Колби Кейв умер в возрасте 25 лет после кровоизлияния в мозг. Он сыграл в НХЛ 67 матчей.
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"Ты всегда будешь моим героем, самым большим, что случалось со мной. Я не могла представить, что стану вдовой к нашей первой годовщине свадьбы", – написала Эмили.
Девушка пообещала покойному мужу всегда гордиться им, потому что он был лучшим другом и мужем. Эмили призналась, что очень хотела видеть Колби папой.
"Скоро увидимся, Колби. Ты будешь на небесах и встретишь меня теплым поцелуем", – написала Кейв.
- В НХЛ Колби Кейв попал не через драфт, а пройдя через команды АХЛ. Сначала он выступал в клубах системы "Бостона" (3,5 года), а после этого – "Эдмонтона" (последние полтора года).
- В основе "Бостона" Кейв сыграл 23 матча, а "Эдмонтона" – 44. В этом сезоне Кейв провел 11 матчей в НХЛ.
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