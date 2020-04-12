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Жена умершего 25-летнего хоккеиста "Эдмонтона" опубликовала фото с покойным мужем

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Колби Кейв с женой / instagram.com/em.cave

Эмили Кейв, жена умершего 25-летнего нападающего "Эдмонтона" Колби Кейва, опубликовала трогательное сообщение в Instagram.

Колби Кейв умер в возрасте 25 лет после кровоизлияния в мозг. Он сыграл в НХЛ 67 матчей.

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"Ты всегда будешь моим героем, самым большим, что случалось со мной. Я не могла представить, что стану вдовой к нашей первой годовщине свадьбы", – написала Эмили.

Девушка пообещала покойному мужу всегда гордиться им, потому что он был лучшим другом и мужем. Эмили призналась, что очень хотела видеть Колби папой.

"Скоро увидимся, Колби. Ты будешь на небесах и встретишь меня теплым поцелуем", – написала Кейв.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To my best friend & love of my life, Colby ? My heart is shattered. The amount of physical, mental, and emotional pain I am in when I think about never seeing, touching, or holding you again is unbearable. You are and will always be my person, my hero, the greatest thing to happen to me. I never dreamed of being a widow before our first wedding anniversary. Although, every cell in my body is lost without you, I promise to continue to make you proud. You were the best friend, husband, doggy daddy, and oh how I wished to see you as a baby daddy. I’ll see you again soon, Colb. You’ll be in heaven meeting me with a warm wet kiss. You’ll be with me every step of the way. I don’t want to stop writing just like I didn’t want to stop holding you this morning at the hospital. You are my everything. You always will be. Thank you for now being the best Guardian Angel. Just as you ended your vows, I am going to end with one word, AGAPE.

Публикация от Emily Cave (@em.cave)

  • В НХЛ Колби Кейв попал не через драфт, а пройдя через команды АХЛ. Сначала он выступал в клубах системы "Бостона" (3,5 года), а после этого – "Эдмонтона" (последние полтора года).
  • В основе "Бостона" Кейв сыграл 23 матча, а "Эдмонтона" – 44. В этом сезоне Кейв провел 11 матчей в НХЛ.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт NHL Хоккей
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