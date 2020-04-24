Женщина – это цветок, который должен радовать глаз мужчины: Усик сделал сексистское заявление

Непобедимый украинский боксер попал в сексистский скандал. 33-летний боксер выразил мнение в отношении женщин в боксе.

Усик дал интервью польскому изданию Рrzeglad sportowy. Боксер заявил, что девушкам не следует заниматься боксом.

Кстати Бывший футболист сборной Украины жестко прошелся по Усику

Я считаю, что девушкам не следует этого делать. Для меня женщина – это как цветок, который должен радовать глаз мужчины, о котором следует заботиться, любить и защищать, а иногда даже баловать,

– сказал Александр.

По словам Усика, бокс и MMA (смешанные единоборства) заставляют женщин терять свою обаяния и становиться грубыми.

Это мое мнение. Кто-то скажет, что я говорю глупости, и мне лучше закрыть рот. Я сделаю это, но повторяю – я против женских единоборств. Женщины должны делать что-то более красивое и женственное. Например, танцы, пение или искусство. Бокс – это жестокий вид спорта, которым должны заниматься настоящие мужчины,

– резюмировал Усик.

Справка. Сексизм – это предвзятое отношение к человеку в следствии его пола, а также дискриминация по признаку пола словами или поступками.

24 канал в январе сообщал, что бывший украинский боксер Андрей Котельник также сделал сексистское заявление.

Бывший чемпион мира по версии WBA считает, что бокс не для женщин.

В сексизме обвиняют президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка. Он против создания женских футбольных команд.

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