Женщина впервые в истории начнет эстафету Олимпийского огня: как это будет происходить

Греческая олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки станет первой женщиной в истории, которая начнет эстафету Олимпийского огня. Эстафета начнется 12 марта в греческом городе Олимпия.

Анна Коракаки написала, что для нее большая честь начинать эстафету. Об этом сообщает Kyodo News.

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Далее Коракаки передаст огонь японской олимпийской чемпионке по легкой атлетике Мидзуку Ногучи. Она станет первой японской спортсменкой, которая примет участие в эстафете.

Последней получит огонь в Греции спортсменка Катарина Стефаниди, которая получила золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Впоследствии, олимпийский огонь самолетом доставят в Японию. Его путешествие начнется из региона Тохоку, пострадавшего от землетрясения и цунами в 2011 году. 24 июля олимпийский огонь должны доставить на стадион в Токио.

Что известно о летних Олимпийских играх 2020?Они состоятся в Токио в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.



Интересно, что все медали на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в Токио изготовят из переработанных отходов электроники.