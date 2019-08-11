Женщины в изысканных платьях и на велосипедах заполонили центр Запорожье: что требуют активистки

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В Запорожье провели уже традиционный женский велопарад. Его организуют уже пятый год подряд. Таким образом хотят показать власти, что стоит развивать велоинфраструктуру города.

Велоактивисты уже длительное время обращают внимание властей на отсутствие велоинфраструктуры.

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Центральный проспект Запорожья, которым и курсируют участники парада, имеет шесть полос движения, но ни одной велодорожки. Но наконец чиновники начали их проектировать, поэтому все в ожидании.

Когда мы проводим такое мероприятие, мы очень много привлекаем к себе внимания. Возникает желание пересесть на велотранспорта. Я лично езжу на работу на велосипеде, в одну сторону – 12 километров. Поэтому присоединяйтесь тоже!
– призвала организатор парада Надежда Колесова.

велопарад у запоріжжі
Велопарад в Запорожье: присоединялись как женщины, так и мужчины

жіночий велопарадУчастники пытались привлечь внимание к велоинфраструктуре города

"Сегодня такой день, была возможность надеть очень красивое платье, срезать цветы ... Поэтому я здесь, для меня это небольшое такой праздник. С хорошим настроением, но еще и с надеждой, что у нас будет чище воздух, красивее дороги и велодорожки", – прокомментировала свое участие в велопараде медработница Татьяна Чернокнижная. Женщина рассказала, что часто выезжает с семьей на велосипедах на природу.

велопарад жіночийУчастница парада Татьяна часто пользуется велосипедом и также ожидает развития инфраструктуры

После финиша в центральном парке участницы парада получили от организаторов награды за оригинальные образы и спортивные достижения.

жіночий велопарадЧиновники начали проектировать велодорожки, поэтому участники парада в приятном ожидании

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Теги: Новости Спорта Спорт Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Запорожья Велоспорт
Источник: 24 канал
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