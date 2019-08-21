Женская сборная Украины объявила состав на матч против Германии

25 Читати новину українською
Женская сборная Украины объявила состав на матч против Германии

Главный тренер национальной женской сборной Украины Наталья Зинченко обнародовал список из 22 игроков для участия в учебно-тренировочном сборе в преддверии первого матча отборочного этапа к ЕВРО-2021 со сборной Германии

Сбор украинки проведут во Львове. Здесь и состоится матч против сборной Германии 3 сентября на стадионе "Арена Львов". Время начала матча – 17:00. Вход свободный.

Читайте также: Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон

В состав вошло пятнадцать футболисток, представляющих чемпионат Украины. Кроме игроков из национального чемпионата, наставница национальной команды пригласила 7 легионеров, которые выступают в чемпионатах Испании, Беларуси, Литвы и Франции. Отметим, что в списке присутствует и одна дебютантка – Анастасия Сирмай из Харьковского "Жилстрой-2".

Состав сборной Украины
Вратари: Ирина Санина ("Жилстрой-1", Харьков), Екатерина Самсон, Дарья Бондарчук (все – "Жилстрой-2", Харьков)
Защитники: Натия Панцулая ("Атлетико", Мадрид, Испания), Ольга Басанская ("Жилстрой-1"), Ирина Подольская, Анастасия Сирмай (все – "Жилстрой-2"), Любовь Шматко ("Минск", Беларусь), Анастасия Филенко ("Гинтра", Литва), Дарья Кравец.
Полузащитники: Ольга Овдийчук ("Атлетико", Испания), Ирина Кочнева, Юлия Шевчук, Дарья Апанащенко (все – "Жилстрой-1"), Тамила Химич ("Минск", Беларусь), Татьяна Китаева, Яна Малахова, Ия Андрущак (все – "Жилстрой-2").
Нападающие: Анна Воронина ("Жилстрой-1"), Яна Калинина, Вероника Андрухив (все – "Жилстрой-2"), Татьяна Романенко ("Реймс", Франция)

blog_ava
На День Независимости в Киеве пройдет два шествия: программа самых интересных мероприятий
сегодня
2799
Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Роберту Левандовски – 31: как польский мальчик стал легендой Бундеслиги
сегодня 15:00 Роберту Левандовски – 31: как польский мальчик стал легендой Бундеслиги
Олена Кандяк 35
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4453
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4992
Лобановский вошел в топ-25 тренеров в истории футбола
сегодня 12:11 Лобановский вошел в топ-25 тренеров в истории футбола
119
Левандовский установил исторический рекорд, который не удавался ни одному футболисту
сегодня 11:14 Левандовский установил исторический рекорд, который не удавался ни одному футболисту
298
Новости
Больше новостей
Залиште відгук