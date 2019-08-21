Женская сборная Украины объявила состав на матч против Германии

Главный тренер национальной женской сборной Украины Наталья Зинченко обнародовал список из 22 игроков для участия в учебно-тренировочном сборе в преддверии первого матча отборочного этапа к ЕВРО-2021 со сборной Германии

Сбор украинки проведут во Львове. Здесь и состоится матч против сборной Германии 3 сентября на стадионе "Арена Львов". Время начала матча – 17:00. Вход свободный.

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В состав вошло пятнадцать футболисток, представляющих чемпионат Украины. Кроме игроков из национального чемпионата, наставница национальной команды пригласила 7 легионеров, которые выступают в чемпионатах Испании, Беларуси, Литвы и Франции. Отметим, что в списке присутствует и одна дебютантка – Анастасия Сирмай из Харьковского "Жилстрой-2".

Состав сборной Украины

Вратари: Ирина Санина ("Жилстрой-1", Харьков), Екатерина Самсон, Дарья Бондарчук (все – "Жилстрой-2", Харьков)

Защитники: Натия Панцулая ("Атлетико", Мадрид, Испания), Ольга Басанская ("Жилстрой-1"), Ирина Подольская, Анастасия Сирмай (все – "Жилстрой-2"), Любовь Шматко ("Минск", Беларусь), Анастасия Филенко ("Гинтра", Литва), Дарья Кравец.

Полузащитники: Ольга Овдийчук ("Атлетико", Испания), Ирина Кочнева, Юлия Шевчук, Дарья Апанащенко (все – "Жилстрой-1"), Тамила Химич ("Минск", Беларусь), Татьяна Китаева, Яна Малахова, Ия Андрущак (все – "Жилстрой-2").

Нападающие: Анна Воронина ("Жилстрой-1"), Яна Калинина, Вероника Андрухив (все – "Жилстрой-2"), Татьяна Романенко ("Реймс", Франция)