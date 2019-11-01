Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 получила соперников в отборе на Олимпиаду-2020

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Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 получила соперников в отборе на Олимпиаду-2020

ФИБА провела жеребьевку квалификации и турнира по баскетболу 3х3 Олимпиады-2020. Своих соперниц на турнире получила и женская сборная Украины.

ФИБА распределила по 20 сборных у мужчин и женщин, которые будут бороться в марте в Индии в квалификационном турнире. Сборная Украины попала в группу B, где вместе с ними сыграют сборные Ирана, Японии, Туркменистана и Австралии. Матчи состоятся в Индии в марте 2020 года.

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Мужская сборная Украины попала в группу ожидания. У нее будет шанс выступить в общем квалификационном турнире в Венгрии. В нем будут выступать также мужская и женская команды Венгрии. Также там будет играть женская сборная Японии, если не пробьется через квалификацию в Индии.

Женская сборная Украины также будет иметь возможность побороться в Венгрии, если не получит олимпийскую путевку в Индию.

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Напомним, всего на дебютной для баскетбола 3х3 Олимпиаде будут выступать по 8 сборных у мужчин и женщин. По четыре команды в категориях квалифицировались автоматически по рейтингу. У мужчин это Сербия, Россия, Китай, Япония. У женщин – Россия, Китай, Монголия, Румыния.

Еще по три команды в категориях определятся в олимпийском квалификационном турнире. Он состоится в марте 2020 года. В нем примут участие 40 команд, по 20 у мужчин и женщин.

И еще по одной команде определится в общем олимпийском квалификационном турнире. В нем примут участие по 6 команд мужчин и женщин по рейтингу и при условии, что национальные сборные (5х5) этих стран не выступали на последних двух Олимпиадах. Таким образом через баскетбол 3х3 ФИБА намерен популяризировать игру в недостаточно развитых в плане баскетбола странах.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Олимпиада-2020 Баскетбол
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