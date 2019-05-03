Женская сборная Украины по баскетболу объявила расширенный список на Евробаскет-2019

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Женская сборная Украины по баскетболу объявила расширенный список на Евробаскет-2019

Тренерский штаб женской сборной Украины во главе с Гораном Бошковичем обнародовал расширенный состав команды перед финальной частью Евробаскета-2019.

Напомним, в групповом раунде чемпионата Европы, который пройдет с 25 июня по 7 июля, сборная Украины будет противостоять командам Испании, Великобритании и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии.

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В ростер команды попало 19 баскетболисток:

Елена Самбурская ("Познань", Польша), Екатерина Рымаренко ("Люблин", Польша), Валерия Бережинская ("Герника", Испания), Олеся Малашенко ("Кастор Брейн", Бельгия), Виктория Кондусь, Анна Ольховик, Вероника Любинец (все – "Киев-Баскет"), Вита Горобец ("Намюр", Бельгия), Мириам Уро-Ниле ("Франковск-ПНУ"), ДеАндра Мосс ("Тарб", Франция), Ольга Яцковец ("Ружомберок", Словакия) , Арина Белоцерковская ("Островия", Польша), Таисия Удоденко ("Вроцлав", Польша), Ольга Мазниченко ("Монтбрисон", Франция), Оксана Фастова, Оксана Пянтак, Наталья Цюбик (все – "Динамо"), Мария Ковтун ("Львов"), Ольга Дубровина.

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Теги: Спорт Баскетбол
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