Женская сборная Украины по баскетболу победно стартовала на чемпионате мира 3х3: видео

7 Читати новину українською
Женская сборная Украины по баскетболу победно стартовала на чемпионате мира 3х3: видео

Женская сборная Украины U-23 победила команду Франции на старте чемпионата мира по баскетболу 3х3 в китайском Ланьчжоу – 16:13.

С начала встречи соперники плотно прессинговали друг друга, не позволяя захватить преимущество. К середине игрового времени балансировал равный счет, а затем соперницы перехватили игровое преимущество.

Читайте также: Рэпер Drake одолжил собственный самолет команде НБА, чтобы она добралась на матч в Индию

Украинки попытались отыграться дальними бросками, однако подвела меткость. Перелом внесла Виктория Кондусь, несколько стремительных прорывов и штрафные которой позволили нашим девушкам сравнять счет и выйти вперед.

До конца встречи украинки не позволили француженкам отыграться.

Украина – Франция 16:13

В следующем матче группового этапа наша команда сыграет против Италии. Поединок перенесен на 3 октября. Начало в 6:00.

blog_ava
Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ
сегодня
13345
Теги: Спорт Баскетбол
Источник: ФБУ
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
сегодня 13:21 Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
87
Эффектный трейлер к украинско–российскому поединку Гвоздик-Бетербиев: видео
сегодня 10:05 Эффектный трейлер к украинско–российскому поединку Гвоздик-Бетербиев: видео
107
Бывший нападающий "Зари" забил два курьезных гола в ворота "Реала" в Лиге чемпионов: видео
1 октября 22:38 Бывший нападающий "Зари" забил два курьезных гола в ворота "Реала" в Лиге чемпионов: видео
678
Шевченко не возглавит "Милан": объясняем почему
1 октября 19:40 Шевченко не возглавит "Милан": объясняем почему
Михайло Гема 351
Игроки "Шахтера" необычным способом забили пенальти "Аталанте" в матче Лиги чемпионов: видео
1 октября 15:49 Игроки "Шахтера" необычным способом забили пенальти "Аталанте" в матче Лиги чемпионов: видео
556
Новости
Больше новостей
Залиште відгук