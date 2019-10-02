Женская сборная Украины по баскетболу победно стартовала на чемпионате мира 3х3: видео

Женская сборная Украины U-23 победила команду Франции на старте чемпионата мира по баскетболу 3х3 в китайском Ланьчжоу – 16:13.

С начала встречи соперники плотно прессинговали друг друга, не позволяя захватить преимущество. К середине игрового времени балансировал равный счет, а затем соперницы перехватили игровое преимущество.

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Украинки попытались отыграться дальними бросками, однако подвела меткость. Перелом внесла Виктория Кондусь, несколько стремительных прорывов и штрафные которой позволили нашим девушкам сравнять счет и выйти вперед.

До конца встречи украинки не позволили француженкам отыграться.

Украина – Франция 16:13

В следующем матче группового этапа наша команда сыграет против Италии. Поединок перенесен на 3 октября. Начало в 6:00.