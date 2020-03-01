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Женская сборная Украины по биатлону объявила мощный состав на этап Кубка мира в Нове Место

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С 5-го по 8 марта в чешском городе Нове-Место пройдет седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Старший тренер женской сборной Украины Валерий Лесников определился с биатлонистками, которые выступят в будущих гонках.

К теме: Перенесут ли Кубок мира по биатлону в Чехии из-за коронавируса – заявление IBU

Состав женской сборной Украины: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима.

Добавим, что на этапе Кубка мира в Нове-Место пройдут только спринты, эстафеты и масс-старты.

Ранее Спорт24 писал, что из-за коронавируса под угрозой срыва находится этап Кубка мира в Нове-Место. Вероятно, что этап пройдет без болельщиков.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Валентина Семеренко Елена Пидгрушна Юлия Джыма Вита Семеренко Анастасия Меркушина Спорт Новости биатлона
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