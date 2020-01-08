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Женская сборная Украины по биатлону понесла потери перед этапом Кубка мира в Оберхофе

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Дарья Блашко / biathlon.com.ua

Женская сборная Украины по биатлону на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе сможет рассчитывать только на пять спортсменок. Дарья Блашко пропустит как минимум этот этап.

О том, что Дарья Блашко не выступит в Оберхофе, заявил тренер женской сборной Украины Валерий Лесников, сообщает UA:БИАТЛОН.

"Дарья Блашко пропустит спринтерскую гонку на этапе в Оберхофе. Она не очень хорошо чувствовала себя на сборе в австрийском Хохфильцене. Были проблемы с горлом, беспокоил насморк. Ничего серьезного, но лучше поберечь спортсменку. Она, похоже, пропустит весь этап. Но главный старт сезона – это чемпионат мира. Мы не хотим рисковать, потому что имеем горький опыт предыдущих лет", – заявил Валерий Лесников.

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Поэтому в женской сборной осталось только пять биатлонисток: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко и Валентина Семеренко. При этом еще неизвестно, кто из них выступит в эстафете. Все будет зависеть от результатов спринтерской гонки и состояния здоровья самых биатлонисток.

Стоит отметить, что и мужская сборная Украины по биатлону столкнулась с проблемами перед этапом Кубка мира в Оберхофе. Из-за рождения сына у Дмитрия Подручного, биатлониста отпустили домой. Он вернется в команду до 10 января, затем пропустит спринтерскую гонку. Зато в сборную вызвали Сергея Семенова.

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Теги: Спорт Дарья Блашко Новости биатлона
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