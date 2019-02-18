Женская сборная Украины по биатлону потеряла капитана до конца сезона

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Елена Пидгрушная
Елена Пидгрушная / Трибуна

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная вынуждена досрочно завершить выступления в сезоне 2018/19. Причиной стало решение медиков.

После результатов комплексного медицинского осмотра, проведенного в Киеве накануне, Елене Пидгрушной поставили неутешительный диагноз – острая стадия миокардита – воспаления сердечной мышцы, сообщили в biathlon.com.ua.

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Проблемы со здоровьем у Елены возникли как результат перенесенного заболевания в январе этого года. Диагностировать заболевание в условиях выступлений на этапах Кубка мира было невозможно. После того, как Пидгрушная провела три гонки после болезни в условиях ухудшенного самочувствия, было принято решение отправить спортсменку на дополнительное обследование для выяснения причин недомогания. В результате УЗИ, а после и МРТ подтвердили диагноз, исключающий продолжение выступлений в текущем сезоне.

На данный момент Елена Пидгрушная идет второй из украинок в общем зачете Кубка мира, занимая 36-ю строчку.

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Теги: Спорт Новости биатлона Елена Пидгрушна
Источник: 24 Канал
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