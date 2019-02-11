Женская сборная Украины по биатлону в сокращенном составе выступит на этапе Кубка мира в США

Женская сборная Украины по биатлону в сокращенном составе отправилась на восьмой этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), который стартует в четверг, 14 февраля.

Все сборные уже начинают подготовку к предстоящему чемпионату мира, поэтому стартовые листы гонок недосчитаются многих сильных спортсменов.

Читайте также: Украинские биатлонистки психологически подавлены, – российский тренер объяснил неудачи

К выступлению в Солт-Лейк-Сити готовятся Юлия Джима, Яна Бондарь, Надежда Белкина и Мария Кручова, передает сайт ФБУ.

Также в сокращенном составе отправилась в США мужская команда. Этап пропустят Артем Прима и Сергей Семенов.

Отметим, что восьмой этап Кубка мира пройдет с 14 по 17 февраля. В программе будут спринт, гонка-преследование, классическая и одиночная смешанная эстафеты. Стартует этап в четверг, 14 февраля. Первой гонкой будет женский спринт.

Сейчас в Кубке наций мужская сборная Украины занимает 9 место. Уверенно же лидирует Норвегия. В женском зачете украинки на 8 позиции. Первое место удерживает Франция.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram