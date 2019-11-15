Женская сборная Украины по биатлону выступит в Шушене сильнейшим составом

Сборная Украины назвала биатлонистов, которые выступят на традиционных предсезонных стартах Кубка Норвегии в Шушене.

В субботу, 16 ноября, состоятся спринтерские гонки, а 17 ноября биатлонисты побегут масс-старты.

К слову: Стало известно, кто будет представлять Украину на Рождественской гонке по биатлону

Спринтерская гонка у женщин возьмет старт в 10:15 по киевскому времени, а мужская гонка – в 12:30.

Женщины: Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Надежда Белкина, Дарья Блашко, Юлия Джима, Юлия Журавок, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Валерия Дмитренко, Анна Коваленко.



Мужчины: Андрей Доценко, Сергей Семенов.

Соревнования в Шушене смело можно сравнить с контрольными стартами, поэтому многие подходят к ним с целью проверить свои силы на фоне биатлонистов других сборных.

По итогам этой гонки должен быть сформирован состав женской команды на первый этап Кубка мира, который 30 ноября стартует в Эстерсунде.

Кроме украинской команды участие в соревнованиях примут основные сборные Норвегии, Германии, Франции, Италии, Чехии, Словении, а также спортсмены из Бельгии, Литвы и Латвии.