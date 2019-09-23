Женская сборная Украины по боксу отказалась ехать на чемпионат мира в Россию

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Женская сборная Украины по боксу
Женская сборная Украины по боксу / Федерация бокса Украины

Женская сборная Украины по боксу не примет участия в чемпионате мира по боксу, который состоится в российском Улан-Удэ.

Информацию о том, что украинская команда не приедет на турнир, подтвердили сами организаторы.

"На сегодня 69 официально зарегистрированных команд. Сначала их было 75, отказались 8 команд. Это команды Украины, Испании, Норвегии, Венгрии, Хорватии, Пуэрто-Рико, Косово, Гватемалы. Но добавились еще две команды – Парагвай и Мали", – рассказал руководитель дирекции чемпионата мира по боксу Алексей Пинтаев.

При этом в России утверждают, что отказ от участия не связан с политикой. В качестве примера они приводят участие украинских боксеров на чемпионате мира в России. Но стоит отметить, что на этот турнир мужская сборная как раз отказалась поехать. Ведь там не разыгрывали олимпийские лицензии. Зато туда поехали украинские боксеры (не сборная), которые хотели самостоятельно выступить.

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"В Украине просто был недобор спортсменов, они нам буквально два дня назад сообщили о том, что не смогут приехать. Это исключительно спортивная причина", – убеждают российские организаторы.

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Теги: Новости Спорта Бокс Спорт
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