Женская сборная Украины по боксу в Париже будет готовиться к отбору на Олимпиаду-2020

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Женская сборная Украины по боксу отправилась на международный турнир во Франции / ukrinform.ua

Женская сборная Украины примет участие в международном турнире по боксу, который будет проходить в течение 13-15 декабря во Франции. В четверг, 12, декабря украинские спортсменки уже отправились на соревнования в Париж.

Украинской сборной на турнире будут противостоять спортсменки из Франции, Марокко, Польши и России, сообщает Федерация бокса Украины.

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Участие в этом турнире для сборной Украины будет подготовкой к отбору на Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Отборочный турнир в Европе стартует уже в марте.

Состав сборной Украины:

  • Светлана Василевская – 51 килограмм;
  • Татьяна Коб – 51 килограмм;
  • Юлия Цыплакова – 57 килограммов;
  • Снежана Холодкова – 57 килограммов;
  • Марина Малёвана – 60 килограммов;
  • Анна Охрей – 60 килограммов;
  • Анна Лысенко – 69 килограммов;
  • Мария Бова – 69 килограммов;
  • Анастасия Черноколенко – 75 килограммов.

Вместе с украинскими спортсменками на турнир поехали главный тренер Сергей Гордиенко, тренер Андрей Малёваный и врач Оксана Кашпур.

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Спорт Новости Франции Олимпиада-2020 Бокс
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