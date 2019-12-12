Женская сборная Украины по боксу в Париже будет готовиться к отбору на Олимпиаду-2020

Женская сборная Украины примет участие в международном турнире по боксу, который будет проходить в течение 13-15 декабря во Франции. В четверг, 12, декабря украинские спортсменки уже отправились на соревнования в Париж.

Украинской сборной на турнире будут противостоять спортсменки из Франции, Марокко, Польши и России, сообщает Федерация бокса Украины.

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Участие в этом турнире для сборной Украины будет подготовкой к отбору на Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Отборочный турнир в Европе стартует уже в марте.

Состав сборной Украины:

Светлана Василевская – 51 килограмм;

Татьяна Коб – 51 килограмм;

Юлия Цыплакова – 57 килограммов;

Снежана Холодкова – 57 килограммов;

Марина Малёвана – 60 килограммов;

Анна Охрей – 60 килограммов;

Анна Лысенко – 69 килограммов;

Мария Бова – 69 килограммов;

Анастасия Черноколенко – 75 килограммов.

Вместе с украинскими спортсменками на турнир поехали главный тренер Сергей Гордиенко, тренер Андрей Малёваный и врач Оксана Кашпур.