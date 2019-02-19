Женская сборная Украины по футболу сыграет на международном турнире в Хорватии

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Женская сборная Украины по футболу
Женская сборная Украины по футболу / Фото Павла Кубанова

Женская сборная Украины стала одним из шести участников Croatia Women's Cup 2019, который будет проходить в Загребе с 26 февраля по 4 марта.

Согласно жеребьевке, сине-желтые попали в группу A, где встретятся с Хорватией (26 февраля) и Словенией (2 марта). Далее нашу команду ждет плей-офф против соперника из группы B, который займет аналогичный пост. Игра состоится 4 марта.

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Этот сбор станет для нашей команды одним из этапов подготовки к старту в отборочном турнире Евро-2021, матчи которого начинаются в конце лета. Соперников по квалификации украинки узнают 21 февраля.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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