Женская сборная Украины по футзалу провела яркую фотосессию перед Финалом четырех: фото

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Женская сборная Украины по футзалу
Женская сборная Украины по футзалу / Facebook АФУ

В пятницу, 15 февраля, женская сборная Украины по футзалу проведет поединок Финала четырех первого в истории чемпионата Европы против команды Португалии.

Подопечные Олега Шайтанова рейсом из Борисполя через немецкий Франкфурт-на-Майне прибыли в город Порту, где в местном отеле будут базироваться на протяжении всего турнира вместе с тремя другими сборными.

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Девушек ожидала официальная фотосессия и тренировка, которая длилась в течение 90 минут во Дворце спорта.

Предлагаем ознакомиться с фотосессией украинок перед матчем в Португалии.


Женская сборная Украины по футзалу перед Финалом четырех // Facebook АФУ

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Теги: Футзал Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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