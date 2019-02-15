Женская сборная Украины по футзалу провела яркую фотосессию перед Финалом четырех: фото

В пятницу, 15 февраля, женская сборная Украины по футзалу проведет поединок Финала четырех первого в истории чемпионата Европы против команды Португалии.

Подопечные Олега Шайтанова рейсом из Борисполя через немецкий Франкфурт-на-Майне прибыли в город Порту, где в местном отеле будут базироваться на протяжении всего турнира вместе с тремя другими сборными.

Читайте также: Стали известны соперники сборной Украины по футзалу в отборе на чемпионат мира-2020

Девушек ожидала официальная фотосессия и тренировка, которая длилась в течение 90 минут во Дворце спорта.

Предлагаем ознакомиться с фотосессией украинок перед матчем в Португалии.



Женская сборная Украины по футзалу перед Финалом четырех // Facebook АФУ

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram