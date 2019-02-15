Женская сборная Украины по футзалу провела яркую фотосессию перед Финалом четырех: фото
В пятницу, 15 февраля, женская сборная Украины по футзалу проведет поединок Финала четырех первого в истории чемпионата Европы против команды Португалии.
Подопечные Олега Шайтанова рейсом из Борисполя через немецкий Франкфурт-на-Майне прибыли в город Порту, где в местном отеле будут базироваться на протяжении всего турнира вместе с тремя другими сборными.
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Девушек ожидала официальная фотосессия и тренировка, которая длилась в течение 90 минут во Дворце спорта.
Предлагаем ознакомиться с фотосессией украинок перед матчем в Португалии.
Женская сборная Украины по футзалу перед Финалом четырех // Facebook АФУ
Источник: 24 Канал
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