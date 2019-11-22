Женская сборная Украины по гандболу уступила Беларуси на международном турнире

Женская сборная Украины по гандболу провела первый матч на товарищеском турнире в Польше. Украинцы уступили сборной Беларуси.

Украина – Белорусь 22:31 (10:14, 12:17)

На перерыв команды ушли при преимуществе белорусской сборной в четыре мяча – 14:10. Во второй половине встречи украинкам не удалось отыграться. Беларусь одержала уверенную победу на старте турнира.

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В субботу, 23 ноября, Украина сыграет против Польши. 24 ноября украинцы встретятся с Литвой.

К слову, весной 2020 года Украина проведет заключительные матчи отбора на чемпионат Европы-2020. После двух сыгранных туров украинцы идут на третьем месте, не набрав ни одного очка.