Женская сборная Украины по гандболу уступила Польше в матче отбора на Евро-2020

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Женская сборная Украины по гандболу
Женская сборная Украины по гандболу

Женская сборная Украины по гандболу провела второй матч в отборе на чемпионат Европы-2020. Украинки дома проиграли команде Польши со счетом 26:27.

В первом тайме Польша вела 7:2, но украинкам удалось отыграться. На перерыв команды уходили при равном счете 14:14.

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Во второй половине встречи на площадке была равная борьба. В концовке матча Польше удалось одержать победу в один мяч.

Напомним, что в первом туре отбора Украина на выезде уступила Румынии (24:27). Следующий матч отбора Евро Украина проведет уже в 2020 году. Украинки 25 марта на выезде сыграют против сборной Фарерских островов.

На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди команд, занявших третьи места. Финальная часть Евро пройдет в Дании и Норвегии и начнется 4 декабря 2020 года.

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Теги: Спорт Гандбол
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