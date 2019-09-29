Женская сборная Украины по гандболу уступила Польше в матче отбора на Евро-2020
Женская сборная Украины по гандболу провела второй матч в отборе на чемпионат Европы-2020. Украинки дома проиграли команде Польши со счетом 26:27.
В первом тайме Польша вела 7:2, но украинкам удалось отыграться. На перерыв команды уходили при равном счете 14:14.
Читайте также: Чемпион Украины стартовал в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Во второй половине встречи на площадке была равная борьба. В концовке матча Польше удалось одержать победу в один мяч.
Напомним, что в первом туре отбора Украина на выезде уступила Румынии (24:27). Следующий матч отбора Евро Украина проведет уже в 2020 году. Украинки 25 марта на выезде сыграют против сборной Фарерских островов.
На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди команд, занявших третьи места. Финальная часть Евро пройдет в Дании и Норвегии и начнется 4 декабря 2020 года.
Выбор редакции
-
Климец остановилась в шаге от медали чемпионата мира, Ляхова и Прищепа – вне финаласегодня , 08:30
-
Минимальная победа "Ливерпуля", тяжелая победа "Тоттенхэма": результаты 7 тура АПЛсегодня , 08:25
-
Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" подняться на 3 место в АПЛ: видео невероятного удара28 сентября , 22:36