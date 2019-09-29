Женская сборная Украины по гандболу уступила Польше в матче отбора на Евро-2020

Женская сборная Украины по гандболу провела второй матч в отборе на чемпионат Европы-2020. Украинки дома проиграли команде Польши со счетом 26:27.

В первом тайме Польша вела 7:2, но украинкам удалось отыграться. На перерыв команды уходили при равном счете 14:14.

Читайте также: Чемпион Украины стартовал в Лиге чемпионов с разгромного поражения

Во второй половине встречи на площадке была равная борьба. В концовке матча Польше удалось одержать победу в один мяч.

Напомним, что в первом туре отбора Украина на выезде уступила Румынии (24:27). Следующий матч отбора Евро Украина проведет уже в 2020 году. Украинки 25 марта на выезде сыграют против сборной Фарерских островов.

На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди команд, занявших третьи места. Финальная часть Евро пройдет в Дании и Норвегии и начнется 4 декабря 2020 года.