Женская сборная Украины по каратэ выиграла чемпионат Европы
Золотые медали чемпиона Европы завоевала в командном кумитэ женская сборная Украины по каратэ. Соревнования проходят в Испании в городе Гвадалахара.
В финале наши девушки победили команду Турции со счетом 2:1, пишет "Укринформ". Произошло это 30 марта.
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За сборную Украины выступали:
Анжелика Терлюга,
Галина Мельник,
Анита Серегина,
Диана Шестак.
Сборная Украины по каратэ – чемпионы Европы
Напомним, на чемпионате Европы по каратэ украинцы завоевали еще две медали: Анита Серегина в весовой категории до 61 килограмма и Станислав Горун в категории до 75 килограммов завоевали бронзу.
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