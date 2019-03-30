Женская сборная Украины по каратэ выиграла чемпионат Европы

Золотые медали чемпиона Европы завоевала в командном кумитэ женская сборная Украины по каратэ. Соревнования проходят в Испании в городе Гвадалахара.

В финале наши девушки победили команду Турции со счетом 2:1, пишет "Укринформ". Произошло это 30 марта.

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За сборную Украины выступали:

Анжелика Терлюга,

Галина Мельник,

Анита Серегина,

Диана Шестак.



Сборная Украины по каратэ – чемпионы Европы

Напомним, на чемпионате Европы по каратэ украинцы завоевали еще две медали: Анита Серегина в весовой категории до 61 килограмма и Станислав Горун в категории до 75 килограммов завоевали бронзу.

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