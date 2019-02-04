Женская сборная Украины по шахматам выступит на чемпионате мира-2019, мужская – нет
Международная федерация шахмат (ФИДЕ) объявила, что чемпионаты мира среди мужчин и женщин будет принимать Астана (Казахстан). Даты проведения соревнования – 4-15 марта.
Среди участников будет женская сборная Украины. Ее соперники: Россия, Китай, Грузия, США, Венгрия, Армения, Египет, Казахстан и Индия.
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Мужская сборная Украины на чемпионат мира, к сожалению, не попала. В турнире сыграют: Китай, Азербайджан, Иран, США, Египет, Россия, Польша, Англия, Казахстан и Индия.
Напомним, в 2018 году украинка Мария Музычук выиграла бронзовую награду на чемпионате мира по шахматам в российском Ханты-Мансийске.
Источник: 24 Канал
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