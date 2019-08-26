Женская сборная Украины по волейболу проиграла второй матч на Чемпионате Европы

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Женская сборная Украины по волейболу
Женская сборная Украины по волейболу / cev.eu

Сборная Украины по волейболу не сумела выиграть и второй матч на Чемпионате Европы среди женщин. На этот раз украинки уступили сборной Италии.

Украинки ничего не сумели противопоставить соперницам, проиграв в трех сетах 16:25, 18:25, 10:25. Поэтому в итоге поражение 0:3. Оно стало вторым для сборной Украины на турнире. Перед тем украинки с таким же счетом проиграли сборной Бельгии.

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Впереди у сборной Украины осталось три матча. Первый из них наши девушки сыграют против хозяек турнира Польши в понедельник, 26 августа. После этого 28 серпня против Словении, а затем 29 августа против Португалии.

В плей-офф Чемпионата Европы выйдут по 4 команды из каждой группы. Женский чемпионат Европы по волейболу завершится 8 сентября. Континентальное первенство впервые проходит в четырех странах – в Турции (Стамбул), Польше (Лодзь), Венгрии (Булапешт) и Словакии (Братислава). Участвуют 24 национальных сборных. Украина свои матчи играет в Польше.

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Теги: Спорт Волейбол
Источник: 24 канал
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