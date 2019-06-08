Женская сборная Украины по волейболу разгромила чешек в Золотой Евролиге

Женская сборная Украины по волейболу взяла уверенный реванш в Чехии и возглавила группу А после 4-го тура Золотой Евролиги.

Украина – Чехия 3:0 (25:14, 25:21, 25:18)

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Неделю назад украинки проиграли на выезде в Брно (1:3), отдав соперницам лидерство в группе. Дома был нужен реванш. Подопечные Гария Егиазарова смогли продемонстрировать профессионализм и волю к победе в каждом сете, разбив соперника в Запорожье 3:0.

Лидерами "сине-желтых" на площадке стали Светлана Дорсман (16 очков), Диана Карпец (15) и Анна Степанюк (12). Также очень сильную игру продемонстрировали Карина Денисова и Александра Быценко, набравшие по 10 очков.

Эта победа позволила Украине выйти на первое место в квартете A. Впереди у сборной Украины игра со Швецией (12 июня, дома) и Словакией (15 июня, на выезде).