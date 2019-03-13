Женская сборная Украины поборется за серебряные награды на чемпионате мира по шахматам

Женская сборная Украины сохраняет шансы на получение наград на чемпионате мира по шахматам в Астане. Все решится в следующем туре.

В среду, 13 марта, украинки сумели обыграть сборную Индии 2,5: 1,5. Решающей стала победа Анны Музычук над Сумя Своминатен. В то время как ничьи подписали Мария Музычук, Анна Ушенина и Инна Гапоненко.

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Уже за тур до финиша "золотой" стала сборная Китая, у которого 16 очков. Далее следуют: Россия – 13, Украина – 12 и Грузия – 11 Судьба серебряных и бронзовых наград решится в последнем туре. В нем Украина сыграет против Китая, а Грузия против России.