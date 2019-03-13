Женская сборная Украины поборется за серебряные награды на чемпионате мира по шахматам

11 Читати новину українською
Чемпионат мира по шахматам
Чемпионат мира по шахматам / wteams.astana2019.fide.com

Женская сборная Украины сохраняет шансы на получение наград на чемпионате мира по шахматам в Астане. Все решится в следующем туре.

В среду, 13 марта, украинки сумели обыграть сборную Индии 2,5: 1,5. Решающей стала победа Анны Музычук над Сумя Своминатен. В то время как ничьи подписали Мария Музычук, Анна Ушенина и Инна Гапоненко.

Читайте также: Харьковчанин Тихон Черняев – 9-летний шахматный рекордсмен

Уже за тур до финиша "золотой" стала сборная Китая, у которого 16 очков. Далее следуют: Россия – 13, Украина – 12 и Грузия – 11 Судьба серебряных и бронзовых наград решится в последнем туре. В нем Украина сыграет против Китая, а Грузия против России.

blog_ava
Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда
сегодня
7379
Теги: Спорт Мария Музычук Анна Музычук Шахматы
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Стало известно, сколько Дмитрий Пидручный заработал за победу на чемпионате мира по биатлону
сегодня 17:35 Стало известно, сколько Дмитрий Пидручный заработал за победу на чемпионате мира по биатлону
187
Элина Свитолина может стать второй ракеткой: что для этого нужно
сегодня 15:46 Элина Свитолина может стать второй ракеткой: что для этого нужно
85
Известный гонщик Формулы-1 рассказал, как алкоголь помогал ему готовиться к соревнованиям
сегодня 12:59 Известный гонщик Формулы-1 рассказал, как алкоголь помогал ему готовиться к соревнованиям
21
Зинченко превратился в Коноплянку после разгрома над "Шальке": яркое фото
сегодня 12:25 Зинченко превратился в Коноплянку после разгрома над "Шальке": яркое фото
326
Фанаты "Динамо" перед матчем с "Челси" проведут благотворительную акцию
сегодня 09:17 Фанаты "Динамо" перед матчем с "Челси" проведут благотворительную акцию
64
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук