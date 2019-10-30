Женская сборная Украины проведет матч против Турции

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Женская сборная Украины проведет матч против Турции

Футбольные ассоциации Украины и Турции достигли договоренности о проведении матча между национальными женскими сборными двух стран.

Этот матч состоится 11 ноября в третьем по величине турецком городе – Измире. Время начала встречи и другие детали станут известны позже.

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Предстоящий поединок станет уже пятым в истории противостояний соперниц. В четырех предыдущих матчах женская сборная Украины неизменно побеждала, не пропустив ни одного мяча:

14 апреля 1996. Украина – Турция 3:0

24 августа 1996. Турция Украина 0:3

13 февраля 2014. Турция – Украина 0:1

13 сентября 2014. Украина – Турция 8:0

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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