Женская сборная Украины проведет матч против Турции
Футбольные ассоциации Украины и Турции достигли договоренности о проведении матча между национальными женскими сборными двух стран.
Этот матч состоится 11 ноября в третьем по величине турецком городе – Измире. Время начала встречи и другие детали станут известны позже.
Читайте также: Украинские болельщики не смогут попасть на матч Сербия – Украина в отборе на Евро-2020
Предстоящий поединок станет уже пятым в истории противостояний соперниц. В четырех предыдущих матчах женская сборная Украины неизменно побеждала, не пропустив ни одного мяча:
14 апреля 1996. Украина – Турция 3:0
24 августа 1996. Турция Украина 0:3
13 февраля 2014. Турция – Украина 0:1
13 сентября 2014. Украина – Турция 8:0
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии