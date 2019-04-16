Женская сборная Украины триумфально завершила чемпионат Европы по вольной борьбе

Украинская женская сборная по вольной борьбе стала первой в общекомандном зачете чемпионата Европы, который состоялся в Бухаресте, Румыния.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

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Золотые медали на чемпионате Европы завоевали Оксана Ливач, Ирина Гусяк, Алла Черкасова и Алина Бережная. Татьяна Кит и Лилия Горишняя получили звание вице-чемпионок Европы.

На втором месте оказалась национальная команда Болгарии, которая отстала от Украины на 56 баллов. На третьей позиции – Турция, у которой 98 пунктов.

Спорт 24 писал, что серебряный призер Олимпийских игр-2016 Жан Беленюк, который выступает в весовой категории до 87 кг, выиграл третье в своей карьере золото чемпионата Европы.

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