Женская сборная Украины триумфально завершила чемпионат Европы по вольной борьбе
Украинская женская сборная по вольной борьбе стала первой в общекомандном зачете чемпионата Европы, который состоялся в Бухаресте, Румыния.
Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.
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Золотые медали на чемпионате Европы завоевали Оксана Ливач, Ирина Гусяк, Алла Черкасова и Алина Бережная. Татьяна Кит и Лилия Горишняя получили звание вице-чемпионок Европы.
На втором месте оказалась национальная команда Болгарии, которая отстала от Украины на 56 баллов. На третьей позиции – Турция, у которой 98 пунктов.
Спорт 24 писал, что серебряный призер Олимпийских игр-2016 Жан Беленюк, который выступает в весовой категории до 87 кг, выиграл третье в своей карьере золото чемпионата Европы.
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