24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Женская сборная Украины завоевала 6-е место в эстафете, Экхофф вырвала победу для Норвегии

4 Читати новину українською
Сборная Украины / zik.ua

В немецком Оберхофе состоялась классическая женская эстафета в рамках 4 этапа Кубка мира по биатлону. Победу в эстафете одержала сборная Норвегии.

Второе место в Оберхофе заняла шведская сборная. Бронзовые медали завоевала команда Франции. Украинская команда финишировала шестой.

Читайте также: Фуркад уверенно выиграл спринт в Оберхофе, украинец Прима – 15-й

Борьба за победу

После первого этапа лидерство в эстафете захватила Италия во главе с Лизой Виттоцци. На пятки итальянке наступали представительницы Швейцарии и Франции.

После второго этапа в лидеры вышла Швейцария благодаря отличной работе Селин Гаспарин. Более полминуты швейцарцы проигрывали француженка Бескон и финка Кайса Мякяряйнен.

Аита Гаспарин растеряла преимущество Швейцарии на второй стрельбе стоя, уйдя на круг штрафа. Этим воспользовалась Селия Эмонье, которая вывела вперед Францию. За ней бросились Мона Брорссон и Марте Рейселанн-Ольсбу.

После первой стрельбы на последнем этапе в лидерах были Франция, Швеция и Норвегия. Лучше всего на последнем огневом рубеже отработала Тириль Экхофф и принесла Норвегии победу.

Борьбу за второе место выиграла Ханна Оберг, принеся серебро Швеции. Жюстин Бреза получила для Франции бронзу.

Новости по теме: Ольсбу-Рейселанн выиграла первую гонку в новом году, Юлия Джима – 16-я

Как выступила Украина

На первом этапе за Украину бежала Анастасия Меркушина, которая вернулась в сборную после выступлений на Кубке IBU. Анастасия чисто отработала на первом огневом рубеже.

К сожалению, Меркушина не сумела закрыть одну мишень на стойке, поэтому вынуждена была пробежать круг штрафа и опустилась на 17-ю строчку.

На втором этапе бежала Юлия Джима. Уже после первой стрельбы Юлия улучшила позицию Украины, выбежав 9-й. На стойке Джима использовала один запасной патрон и держалась в топ-10.

Валентина Семеренко бежала на третьем этапе. На двух огневых рубежах украинка потратила 3 запасных патрона и поднялась на 7 строчку.

На последнем этапе бежала капитан сборной Украины Елена Пидгрушная. На первой стрельбе Елена отработала "на ноль" и ушла на дистанцию 5-й. На стойке Пидгрушная тоже закрыла все мишени.

Украинка финишировала шестой, пропустив вперед только чрезвычайно быструю немку Дениз Херрманн и швейцарку Лену Геки.

Что приготовить на Старый Новый год: рецепты вкусных традиционных блюд
сегодня
19943
Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:40 Кубок мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 689
10 января 17:31 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 940
сегодня 11:18 Американская боксерша побила невероятный рекорд Ломаченко
Юрій Семенюк 194
10 января 19:29 Самое милое видео дня: Усик показал тренировку с сыном
Юрій Семенюк 158
10 января 07:24 Барселона – Атлетико: видео голов и результат матча полуфинала Суперкубка Испании
Ігор Саджениця 403
Новости
Больше новостей
Залиште відгук