Женская сборная Украины завоевала 6-е место в эстафете, Экхофф вырвала победу для Норвегии

В немецком Оберхофе состоялась классическая женская эстафета в рамках 4 этапа Кубка мира по биатлону. Победу в эстафете одержала сборная Норвегии.

Второе место в Оберхофе заняла шведская сборная. Бронзовые медали завоевала команда Франции. Украинская команда финишировала шестой.

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Борьба за победу

После первого этапа лидерство в эстафете захватила Италия во главе с Лизой Виттоцци. На пятки итальянке наступали представительницы Швейцарии и Франции.

После второго этапа в лидеры вышла Швейцария благодаря отличной работе Селин Гаспарин. Более полминуты швейцарцы проигрывали француженка Бескон и финка Кайса Мякяряйнен.

Аита Гаспарин растеряла преимущество Швейцарии на второй стрельбе стоя, уйдя на круг штрафа. Этим воспользовалась Селия Эмонье, которая вывела вперед Францию. За ней бросились Мона Брорссон и Марте Рейселанн-Ольсбу.

После первой стрельбы на последнем этапе в лидерах были Франция, Швеция и Норвегия. Лучше всего на последнем огневом рубеже отработала Тириль Экхофф и принесла Норвегии победу.

Борьбу за второе место выиграла Ханна Оберг, принеся серебро Швеции. Жюстин Бреза получила для Франции бронзу.

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Как выступила Украина

На первом этапе за Украину бежала Анастасия Меркушина, которая вернулась в сборную после выступлений на Кубке IBU. Анастасия чисто отработала на первом огневом рубеже.

К сожалению, Меркушина не сумела закрыть одну мишень на стойке, поэтому вынуждена была пробежать круг штрафа и опустилась на 17-ю строчку.

На втором этапе бежала Юлия Джима. Уже после первой стрельбы Юлия улучшила позицию Украины, выбежав 9-й. На стойке Джима использовала один запасной патрон и держалась в топ-10.

Валентина Семеренко бежала на третьем этапе. На двух огневых рубежах украинка потратила 3 запасных патрона и поднялась на 7 строчку.

На последнем этапе бежала капитан сборной Украины Елена Пидгрушная. На первой стрельбе Елена отработала "на ноль" и ушла на дистанцию 5-й. На стойке Пидгрушная тоже закрыла все мишени.

Украинка финишировала шестой, пропустив вперед только чрезвычайно быструю немку Дениз Херрманн и швейцарку Лену Геки.