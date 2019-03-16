Женская сборная Украины завоевала бронзовые медали в эстафете на чемпионате мира по биатлону

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Валя Семеренко
Валя Семеренко

Во время чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде женская сборная Украины сумела финишировать на третьей позиции во время эстафеты.

Первой среди украинок бежала Анастасия Меркушина. Она чисто отстрелялась на своих огневых рубежах и передала эстафету на второй позиции. Отставание от первых итальянок составляло всего 5,4 секунды. Вита Семеренко уже в первой своей стрельбе сделала промах, поэтому украинки откатились на третью позицию. Сборную Италии же опередила США.

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Но уже на третьей передаче эстафеты в лидерах были шведки. Американки стали вторыми, а сборная Украины третьей. Только на этот раз отставание от лидеров составило 39,9 секунды. Все из-за двух промахов Юлии Джимы на второй стрельбе.

Борьба за призовые места с каждым разом накалялась. Украинки постоянно боролись за попадание на пьедестал. И таки завоевали бронзовые медали. Валя Семеренко третьей пересекла финишную прямую, выиграв финальный забег у сборной Германии на 0,5 секунд.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии. Сборная Швеции финишировала второй.

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Теги: Спорт Новости биатлона Новости Спорта
Источник: 24 канал
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